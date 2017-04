Unfall wegen Schneematsch

29.04.2017, 09:46 Uhr

In einem Waldstück kam der Autofahrer bei Schneefall und auf der mit Schneematsch bedeckten Straße mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und von der Straße ab. Das Auto prallte seitlich gegen einen Baum.Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der 19-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schärding eingeliefert. Eine am Beifahrersitz mitfahrende 19-Jährige aus Passau blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.