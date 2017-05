Zwei Autos krachen frontal in Diersbach zusammen

09.05.2017, 09:44 Uhr

Drei Menschen wurden gestern, 8. Mai 2017, bei einem Unfall in der Ortschaft Großwaging verletzt: Ein 24-jähriger Lenker dürfte über die Fahrbahnmitte geraten sein und kracht frontal in das entgegenkommende Auto.

DIERSBACH. Wie die Polizei mitteilt, lenkte eine 74-jährige Autofahrerin am 8. Mai 2017 gegen 16:25 Uhr ihren Pkw auf der L515, Eisenbirner Landesstraße Richtung Münzkirchen. Zur gleichen Zeit war auf der Straße ein 24-Jähriger mit seinen Auto auf in Richtung Diersbach unterwegs.In der Ortschaft Großwaging, Gemeinde Diersbach, kam es in der dortigen 60 km/h Beschränkung zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein Lkw-Lenker, der hinter dem Pkw des 24-Jährigen fuhr, konnte den beiden Autos nur mit Mühe ausweichen, wie er der Polizei berichtete. Seinen Angaben zufolge dürfte der 24-Jährige über die Fahrbahnmitte geraten sein.Die 74-jährige Lenkerin und ihre Beifahrerin (77) wurden bei dem Unfall verletzt. Genauso der 24-Jährige im anderen Auto. Sie wurden mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Schärding gebracht.