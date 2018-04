ÖVP-Klubchef Wöginger: 12 Stunden-Tag ist "Win-win-Situation"

29.04.2018, 10:30 Uhr

ÖVP-Klubobmann August Wöginger spricht im BezirksRundschau-Interview über die anstehenden Reformen des Krankenkassensystems und der Notstandshilfe sowie den geplanten 12 Stunden-Tag.

Ich bin ein Türkiser. Das ist eine große Bewegung, die letzten Sommer gestartet wurde, mit Sebastian Kurz an der Spitze. Der Wahlerfolg am 15 .Oktober hat uns das bestätigt. Ich halte es für richtig, eine Partei zu öffnen und ich glaube, dass davon alle Länder, in denen Landtagswahlen stattfanden, profitiert haben. Insbesondere auch Salzburg. So einen Rückenwind hat man bei Landtagswahlen nicht immer. Es ist schon wichtig, wenn die Stimmungslage auf Bundesebene passt, dann sind auf Landesebene sehr gute Ergebnisse möglich. Natürlich tragen die Spitzenkandidaten – also der Landeshauptmann-Bonus – wesentlich zu den Ergebnissen bei. Aber wenn im Bund die Stimmungslage nicht gut ist, kann man solche Ergebnisse nicht erzielen.

Zur Person:

Ich muss wirklich einen 1er hergeben! Das ist jetzt die fünfte Regierungsbildung für mich als Abgeordneter. Und ich muss ehrlich sagen: In den ersten drei Monaten ist noch nie so viel weitergegangen wie jetzt. Wir haben Entlastungsprojekte auf Schiene gebracht. Wir haben Standortprojekt auf Schiene gebracht – in einer Dimension, wie es das zuvor nicht gegeben hat. Wenn ich nur den Familienbonus-plus hernehme, die Entlastung der niedrigen Einkommensbezieher – und einen Ministerratsvortrag beim ersten Ministerrat hat es überhaupt noch nie gegeben. Wir haben den Tourismus entlastet. Wir haben ein Standortpaket mit Deregulierungsmaßnahmen geschnürt und auch ein Lehrlingspaket umgesetzt – um nur einige Beispiele zu nennen.Bis zum Sommer wurde ja angekündigt, dass drei große Reformprojekte auf Schiene gebracht werden: Das ist der Bereich Sozialversicherungsreform. Das ist natürlich ein Riesenprojekt. 30 Jahre wird darüber schon diskutiert und jetzt wird das umgesetzt. Das Zweite ist eine bundesweit einheitliche Mindestsicherung. Wir werden Anfang Juni einen Vorschlag unterbreiten, der dann den Sommer über diskutiert wird. Und das Dritte ist, dass weitere Deregulierungspakete im Entstehen sind – etwa im Bereich der Rechtsbereinigung. Stichwort: 2.500 Gesetze und Vorschriften weniger.Die Reform ist notwendig und wird auch kommen …Das ist ein Teil dieser Reform. Wir werden von derzeit über 20 Sozialversicherungsträgern auf fünf zusammenführen. Das ist das Wichtigste bei diesem Projekt und daher sparen wir in der Struktur und im System. Darüber hinaus muss es bei gleichen Beiträgen auch gleiche Leistungen geben. Es ist uns wichtig, dass die Versicherten etwas davon haben, damit sie das mittragen. Mehrfachversicherungen sollten der Vergangenheit angehören. Das ist aus meiner Sicht überflüssig und nicht notwendig.Wichtig ist, dass wir in der Struktur diese Zusammenführungen vornehmen und damit Effizienzpotenziale heben. Wir sparen also nicht bei den Leistungen – und die Mitarbeiter können sich darauf verlassen, dass die Jobs gesichert sind.Die Leistungen der AUVA sind unbestritten. Wir sind noch in Diskussion, wie letztendlich die fünf Träger aussehen werden. Mitte Mai ist ein Ministerratsvortag geplant. Aber die Leistungen der AUVA bleiben natürlich erhalten – seien es nun die Unfallrenten oder die Unfallheilbehandlung oder die Hepatitis-Impfungen bei der Feuerwehr.Ja, dieses Feuerwehrmitglied wird weiterhin versichert sein.Das ist derzeit Gegenstand der Verhandlungen. Wir haben uns auf einen Reformprozess bei der AUVA verständigt und, dass es zu einer Senkung des Dienstgeberbeitrags bei der Unfallversicherung kommen wird. Aber man muss das über die gesamte Legislaturperiode sehen. Wie hier die einzelnen Maßnahmen konkret aussehen, das wird noch verhandelt.Da gibt es einen Fahrplan. Der Finanzminister und der Bundeskanzler haben ja mehrfach betont, dass der tatsächliche Einnahmenentfall durch die Abschaffung des Pflegeregress abgegolten wird. Wir brauchen nur wirklich nachvollziehbare Daten aus allen Bundesländern. Die aus OÖ sind aus meiner Sicht nachvollziehbar. Aber es gibt einige Einmeldungen, die man hinterfragen muss. Aber, wenn die Summe des tatsächlichen Einnahmeentfalls ermittelt ist, wird es eine Lösung geben, für die der Bund aufkommt.Wenn Oberösterreich rund 60 Millionen Euro eingemeldet hat und Vorarlberg 55 Millionen Euro – und Vorarlberg hat ungefähr die Größe eines Wahlkreises in OÖ – dann stimmt irgendwas nicht zusammen. Da ist der Finanzminister in der Pflicht diese Zahlen zu überprüfen. Jedenfalls: Den tatsächlichen Einnahmenentfall wird der Bund abgelten.Bis zum Ende des Jahres soll es einen Vorschlag geben, wie das Arbeitslosengeld-neu aufgestellt wird. Klar ist eines: Lange Beitragszeiten bedeuten auch längerer Arbeitslosengeldbezug. Das ist das Wichtige. Da muss man die Angst nehmen, die von manchen geschürt wird. Uns liegen die über 50-Jährigen Arbeitslosen am Herzen. Aber diese Arbeitslosen brauchen sich keine Gedanken zu machen, dass sie hier in eine schwierige Situation kommen. Wenn etwa jemand 30 Jahre gearbeitet hat, wird es über mehrere Jahre möglich sein, Arbeitslosengeld zu beziehen.Das ist jetzt in der Mindestsicherung so. Rund 4.000 Euro ist da die Grenze, was man an Vermögen besitzen darf und dann gibt es diesen Zugriff.Das ist ja genau der Hintergrund dieses Modell. Die Leistung wird speziell berücksichtigt. Und die Leistung ist, wie lange ich in das System eingezahlt habe. Je länger ich eingezahlt habe, umso länger beziehe ich das Arbeitslosengeld. Was aber nicht geht im Sozialsystem – und da sind wir beim Thema Mindestsicherung – ist, dass das eine Hängematte ist. Dass man also hergeht und sagt: "Es ist eh egal, ob ich etwas gearbeitet habe, oder nicht. Ich kann sowieso, ohne Probleme, die Sozialleistung beziehen". Eine soziale Unterstützung ist für jene Menschen da, die sich selber helfen wollen, aber nicht können. Es kann aber keine Dauereinrichtung sein für jene, die sich selber helfen können, aber nicht wollen. Das ist der wesentliche Unterschied und unser Ansatz der neuen, sozialen Gerechtigkeit. Jene, die über Jahre hinweg Leistung erbracht haben, brauchen sich nicht fürchten, dass auf ihr Vermögen zugegriffen wird.Das steht bei diesem Thema nicht zur Diskussion. Es ist ein Leistungsgedanke, ein Versicherten- und Sozialleistungsprinzip. Österreich ist eines von zwei Ländern in Europa, die hier noch ein dreistufiges Verfahren haben – mit Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Mindestsicherung. Wir wollen auf ein zweistufiges Modell umstellen. Nämlich: Einmal die Versichertenleistung. Diese hängt ab, wie lange habe ich eingezahlt. Und auf Sozialleistung – wenn ich darüber hinaus noch bedürftig bin.Geplant ist, das heuer noch umzusetzen. Grundsätzlich bleibt der 8 Stunden-Tag. Es soll aber ermöglicht werden, dass die Tagesarbeitszeit verlängert werden kann.Es wird immer behauptet, dass 12 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche und ein Jahr hindurch gearbeitet werden soll. Das ist schlichtweg falsch, weil es nicht möglich ist! Denn die EU-Arbeitszeitrichtlinie erlaubt höchstens 48 Stunden in der Woche und das für einen Durchrechnungszeitraum von 17 Wochen. Das heißt: Man kann theoretisch höchstens sieben Wochen 60 Stunden arbeiten lassen. Dann muss man auf das normale Arbeitszeitniveau zurück. Weil sonst würde man die EU-Richtlinie nicht einhalten und die ist gesetzlich vorgeschrieben.Es soll ja grundsätzlich eine Win-win-Situation entstehen. Zum Teil eine zusätzliche Flexibilität für die Dienstgeber und zum anderen zum Vorteil für die Dienstnehmer. Es müssen die Überstunden abgegolten werden oder es gibt größere Freizeitblöcke. Die vier Tage Woche ist ein berühmtes Beispiel – wenn ich mir einen Tag erspare, um nicht in Linz im Stau zu stehen, dann hat das auch wesentliche Vorteile für den Arbeitnehmer.Natürlich. Aber es ist schon so, dass es ein Vorteil für die Mitarbeiter ist, wenn sie länger frei haben.Ich sehe das nicht so. Auf der betrieblichen Ebene muss ein Betriebsrat da sein, sonst funktioniert das nicht. Im Gesetz werden wir ermöglichen, dass Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden. Nachdem ich selber viele Jahre Betriebsrat war, bin ich mir sicher, dass die Betriebsräte sehr wohl das Gespür dafür haben, dass das funktioniert.Das wäre dann eine Einzelvereinbarung. Aber eigentlich gilt ja dort der Kollektivvertrag.Es wurde mehrmals klargestellt, auch in einer gemeinsamen Aussendung von Justizminister Josef Moser und Finanzminister Hartwig Löger, dass das Budget alle Grundbedürfnisse abdeckt. Dann wurde zusätzlich vereinbart, dass der Justizminister, insbesondere für die Personalplanstellen, Rücklagen auflösen darf.Ja, natürlich gehört der Justizbereich dazu. Aber der gesamte Sicherheitsbereich ist aufgestockt worden und wird im Doppelbudget 2018/2019 ordentlich bedient. Es gibt 250 Millionen Euro mehr für innere Sicherheit, 2.100 mehr Polizisten und auch im Militärbereich wird aufgestockt. Im Justizbereich hat man insgesamt eine Lösung gefunden, die eine gute ist.Der Justizminister hat eine schwere Erkrankung hinter sich. Er war zwei Wochen außer Gefecht und ist seit dieser Woche wieder im Dienst.Die Regierung arbeitet seit dem ersten Tag an mit Hochdruck und das wird fortgesetzt.Da hat Bundeskanzler Sebastian Kurz schon eine Stellungnahme abgegeben. Er hat gesagt, er teilt diese Meinung nicht und mehr ist dazu nicht zu sagen.Das ist Geschäft, das in der Politik dazugehört. Aber im Ernst: Wir haben uns auf eine Medien-Enquete geeinigt. Wichtig ist, dass wir einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in Zukunft haben.Da gibt es einen klaren Prozess und den werden wir einhalten mit dem Start der Medien-Enquete.August Wöginger ist seit Dezember 2017 Klubobmann des ÖVP im Parlament. Er stammt aus Sigharting im Bezirk Schärding. Seit Mai 2015 ist Wöginger zudem ÖAAB-Obmann in Oberösterreich. Der 43-jährige ist verheiratet und hat mit seiner Frau Sandra drei Kinder.