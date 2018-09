13. Zweibrückenlauf in Wernstein am 8.9.2018

10.09.2018, 22:47 Uhr

Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen regnete es Rekorde.





Und wieder ein neuer Teilnehmerrekord! Von den insgesamt 856 angemeldeten Personen wagten sichund erreichten 797 die Ziellinie. Jedes Jahr werden es mehr und so wird im nächsten Jahr auch bei den Finishern die 800er Marke zu knacken sein. Mittlerweile ist der Zweibrückenlauf in Wernstein der größte Laufevent im Innviertel. Bei idealem Wetter wagten sich am Samstag, den 8. September 2018, viele Läufer und Nordic-Walker beim 13. Zweibrückenlauf in Wernstein und Neuburg am Inn an den Start.

"Heim-Athleten" der Union Wernstein heimsten vier 1. Plätze ein.

Für die Verpflegung der vielen Sportler sorgte die Freiwillige Feuerwehr Wernstein im großen Festzelt, durch welches auch der Zieleinlauf führte.Um 12.30 fiel der Startschuss für den Nordic-Walking-Bewerb über eine Länge von 4,5 km. In dieser Disziplin war das Team des SHV Schärding sehr stark vertreten. Als schnellster Herr kam wie bereits im Vorjahrmit einer Zeit von 30:56 ins Ziel. Die schnellste Dame warmit einer Zeit von 33:58.Danach gaben die kleinen „Bambinis“ und die Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Altersklassen ihr Bestes.Um 14.30 fiel der Startschuss zum Zweibrückenlauf und zum Raiffeisen Businesslauf.Insgesamt kamen beim Businesslauf 262 Personen ins Ziel. Als Schnellster schaffte diese Strecke von 5,6 km wie schon im Vorjahr, aber um 5 Sekunden schneller,vom CLR Sauwald Cofain 699, mit einer Zeit von 18:50. Die schnellste Dame,von der Raiffeisenbank Region Schärding, kam mit einer Zeit von 24:27 ins Ziel. DasEdelstahl aus Schardenberg. Dasstartete mit 31 Teilnehmern für dieaus Haibach. Beim Businesslauf wurden auch die schnellsten Lehrlinge bewertet. Der(33:17) von der Firma CommuniGate. DerPamela Einböck (32:12) von der Firma Europlan. Alskam(19:29) von der Firma Heger ins Ziel und diewar(28:43) von der Firma Braumann Tiefbau GmbH.Den Zweibrückenlauf mit einer Distanz von 13,4 km meisterten insgesamtHeuer wurden gleich zwei Streckenrekorde getoppt. Dasholten sich gemeinsam jeweils 100 Euro für den neuen Streckenrekord.war nachim Ziel und stellte somit den Rekord von Grubmüller Gerold, TSV Mattighofen, mit 44:30 beim 1. Zweibrückenlauf im Jahr 2006 ein. Seine Gattinübertraf mit einer Zeit vonden bisherigen Streckenrekord von ihrer LG-Passau Teamkollegin Tina Fischl (50:22).Zweiter wurde bei den Herren der Vorjahressiegervom LAG-Genböckhaus-Ried (45:52) vor, LG Passau (47:05). Die zweitschnellste Frau war, LAG-Genböckhaus-Ried mit 53:42 vor der VorjahressiegerinLG Innviertel, die mit einer Zeit von 54:13 sogar um 18 Sekunden schneller war als bei ihrem Siegeslauf im Vorjahr.Diein diesem Jahr mit 42 Teilnehmern. Jeweils über 30 Teilnehmer waren von der Firma Schwarzmüller, der Firma Boxrucker und vom Roten Kreuz am Start. Jeweils 24 Starter stellten der CLR Sauwald Coffain 699 und die Firma Würth.Die Läuferinnen des Laufteams der Union Wernstein waren beim Heimevent ebenfalls sehr erfolgreich.schaffte die 13,4 km in einer Zeit von 1:04:23 und sicherte sich damit denwar mit einer Zeit von 1:03:14 dieIn der Jugendklasse holte sich über die Distanz von 5,6 km bei den Mädchenmit 22:06 und bei den Burschenmit 21:35 den Sieg.Die Veranstalter freuen sich schon wieder auf den nächsten Zweibrückenlauf am