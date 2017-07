"Eine Pause tut definitiv gut"

17.07.2017, 06:00 Uhr

Die Sportunion Schärding feierte erfolgreichstes Turnjahr überhaupt

SCHÄRDING (ebd). Los ging's am 28. April 2017 mit den Landesmeisterschaften in Braunau. Dabei holten die Nachwuchsturner der Sportunion sowohl in der Leichtathletik, als auch an den Turngeräten und im Schwimmen Topplatzierungen. In der Schüler Mixed-Klasse gelang Marie Angerer, Seyma Demir, Lisa Doblhammer Lisa und Lukas Doblhammer der Sprung auf den 1. Platz. Ebenso in der Jugend Mixed-Klasse holten Lea Keintzel, Julia Kreindl, Anna Lechner Anna und Thomas Neumüller Gold. Der Sieg der Landesmeisterschaft, den sich das Jugend-Quartett mit dem Team der Sportunion Marchtrenk teilte, berechtigte zur Teilnahme an den Bundesmeisterschaften in der Steiermark. Diese fanden am 24. und 25. Juni statt. Zwei Monate intensives Training – bis zu viermal wöchentlich – machten sich aber bezahlt. Mit 893 Punkten (117 Punkte mehr als bei den Landesmeisterschaften) fuhr die Mannschaft wieder nach Hause. Ergebnis: ein ausgezeichneter 4. Platz.

Vorturner überwältigt

"Wir waren nach den Landesmeisterschaften überglücklich und so stolz auf unsere Mannschaften. Unser größtes Ziel war es immer, einmal den Bewerb zu gewinnen. Dass wir gleich zweimal gewinnen konnten und noch dazu zwei Bronzemedaillen mit nach Hause nehmen konnten, war überwältigend. Das Ergebnis bei den Bundesmeisterschaften macht uns nur mehr sprachlos. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf September, wenn das Training wieder weitergeht - auch, wenn eine Pause jetzt definitiv mal gut tut," so das Vorturnertrio Simone Lang, Elisabeth Rabl und Eva Rabl.