16.09.2018, 22:34 Uhr

Herbstturniere

Am 13. Bis 16. September fanden in der neuen Stocksporthalle in St. Willibald die Herbstturniere statt. Es waren 36 Mannschaften in vier Gruppen am Start. Die ersten Plätze belegten Innviertler Mannschaften am Donnerstag ESV Union Esternberg, Freitag SU Schardenberg, Samstag ÖTB ATV Andorf, Beim sonntägigen Mixed siegte ESV Weierfing.

Samstag 22. September 16 Uhr Heimspiel: Viertelfinale der Champions League SU Guschlbauer St. Willibald gegen den Deutschen Meister Ottenzell.

