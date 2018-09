Hötzeneder will 180 Kilometer aufholen

18.09.2018, 15:27 Uhr

Damit sein Arbeitgeber die Allianz möglichst viel an SOS-Kinderdorf spendet, ist Manuel Hötzeneder auf Jagd nach Runtastic-Kilometern.



Trainingsplan übern Haufen geschmissen



Mitmachen kann jeder

SCHÄRDING (juk). Manuel Hötzeneder hat keine Angst, sich ehrgeizige Ziele zu setzen: "Ich will unter die ersten Drei." Beim Allianz Worldrun sammelt er mithilfe der Lauf-App Runtastic Kilometer für das SOS-Kinderdorf-Projekt "Education in Emergencies" im italienischen Crotone. Im Schnitt legte jeder Läufer seit Start am 26. Juli etwa 70 Kilometer zurück. Hötzeneder ist schon bei 964 Kilometern. Das entspricht aktuell dem 8. Rang des Team Europe. Trotz der beachtlichen Leistung beträgt der Rückstand auf die Stockerlplätze noch 180 Kilometer. Doch der 28-jährige Versicherungskaufmann, der für die Allianz Schärding arbeitet, will bis zum Ende der Aktion am 24. Oktober noch ordentlich aufholen."Durch den Worldrun mache ich mehr Kilometer als sonst", berichtet der CLR-Läufer. Zwischen dem 7. und 16. August hat er zehn Halbmarathons in zehn Tagen absolviert. Vom seinem normalen Trainingsplan weicht er extra für das Allianz-Projekt ab. Anstatt Schnelligkeit liegt der Fokus auf Kilometer sammeln. Hötzeneder läuft fast jeden Tag. Um im Ranking aufzuholen, will er an manchen Tagen sogar zwei Einheiten runterspulen.Der führende Läufer liegt derweil schon bei 1.224 Kilometern – und auch er bleibt nicht stehen. Der Versicherungskaufmann weiß, dass das Ziel hoch gesteckt ist. "Mein Ziel ist weiterhin das Stockerl, aber das wird hart. Eine Platzierung in den Top 10 ist aber realistisch. Für mich ist es schon ein Erfolg, das ich das Team Austria Ranking anführe." Das Projekt läuft auf allen fünf Kontinenten. Über 8.700 Läufer sind registriert, die bis dato über 610.000 Kilometer zurückgelegt haben. Auch am 23. September wird Hötzeneder die Runtastic-App einschalten. Dann macht er in der Wachau beim Halbmarathonlauf für Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich, den Pacemaker. Wunschzeit: 1 Stunde 39 Minuten und 48 Sekunden. Hötzeneder möchte mit seinem Beispiel noch mehr Leute motivieren, beim Allianz Worldrun mitzumachen: "Sport macht Freude, ist gesund und mitmachen kann wirklich jeder, der Runtastic auf dem Handy hat. Es geht nicht um Schnelligkeit." Infos und Zwischenstände unter allianzworldrun.com.