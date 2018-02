Koller mit Feller, Matt und Co. zu Olympia

07.02.2018, 18:30 Uhr

Esternberger Johann Koller ist als Physiotherapeut bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea dabei.

ESTERNBERG (ebd). Im Interview spricht der Esternberger, der als einziger aus dem Bezirk Schärding im ÖSV-Olympiakader dabei ist, über seinen beruflichen Höhepunkt, Erwartungen und Marcel Hirscher.Auf dieses Ziel haben wir alle jahrelang hingearbeitet. Es ist quasi die Belohnung für die harte Arbeit mit den Athleten in den letzten Jahren.

Zur Sache

Es ist auf jeden Fall das Highlight meiner beruflichen Karriere. Ich war zwar schon einmal in Japan im Weltcup dabei, aber noch nie in Südkorea und schon gar nicht bei Olympia. Was meine Arbeit als Physiotherapeut betrifft, wird sich da nichts ändern. Lediglich das Flair wird anders sein.Aktuell laufen die Vorbereitungen auf der Reiteralm. Wir werden erst am 14. Februar nach Südkorea fliegen und dann bis zum Ende bleiben. Es wird wichtig sein, dass wir das olympische Flair aufnehmen und eine positive Stimmung sowie den guten Team-Spirit in die Rennen bringen.Auf den Riesentorlauf und den Slalom. Vielleicht bleibt auch Zeit, um mir andere Bewerbe anzuschauen. Im Grunde werden wir aber nicht sehr viel vom Land sehen. Schließlich steht die Vorbereitung auf die Rennen im Vordergrund. Da wir erst am 14. Februar anreisen werden, verpassen wir ja die Eröffnungsfeier. Dafür freue ich mich umso mehr auf die Schlusszeremonie, die sicher etwas Besonderes sein wird.Unser gemeinsames Ziel ist eine Medaille – egal, welche Farbe sie hat.Für mich nicht. Toppen vielleicht dahingehend, wenn wir wirklich eine Medaille holen.Nein, zu dieser Zeit waren wir in Neuseeland unterwegs. Marcel ist erst Anfang November 2017 wieder zum Team gestoßen. Seither trainieren wir oft miteinander und arbeiten auch viel zusammen.Die Saison endet mit Ende April. Dann sehe ich weiter.Vichtenstein ist mein Heimatschiklub, ja. Ich bin zwar viel unterwegs, verfolge aber das Geschehen und drücke den Athleten die Daumen – allen voran David Beham.Diefinden vonim südkoreanischen PyeongChang statt. Johann Koller ist seit drei Jahren beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) beschäftigt und als Physiotherapeut für daszuständig. Das sind: Michael Matt, Manuel Feller, Marco Schwarz, Christian Hirschbühl und Marc Digruber. Zusammengearbeitet wird auch mit