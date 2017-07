Laufmeeting: Promi-Reigen trifft sich in Andorf

26.07.2017, 15:22 Uhr

Am kommenden Samstag ist es soweit – dann stehen in Andorf Doppel-Olympiasieger, Weltmeister, Vize-Europameisterin: In Andorf ist die Elite zu Gast

ANDORF (ebd). Ganz schön schnell wird es am 29. Juli im Andorfer Pramtalstadion zugehen. Die heimische Leichtathletik-Elite wird beim Int. Josko Laufmeeting geballt anzutreffen sein: Die Vizeeuropameisterin im Siebenkampf der U23-Klasse, Verena Preiner, wird über 200 Meter und im Speerwurf zu sehen sein. Die Ebenseerin nutzt die Wettkämpfe in Andorf als letzte Formüberprüfung für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London, wo sie im Siebenkampf antreten wird. Ebenso Dominik Distelberger (UVB Purgstalll) für den das Meeting der letzte Formtest vor London sein wird. Österreichs Top-Zehnkämpfer – er war auch bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio dabei - wird im Innviertel über 200 Meter sowie im Speerwurf antreten.Eben aus London zurückgekehrt ist der Salzburger Günther Matzinger – als frisch gebackener Para-Weltmeister über 400 Meter. In Andorf will sich der Behindertensportler über 100 und 400 Meter der Konkurrenz stellen.

Neuer Meetingrekord im Visier

Premiere: Blinde Läuferin am Start

Olympiasieger geben Autogramme

Mit Markus Fuchs (ULC Riverside Mödling) und Viola Kleiser (Union St. Pölten) sind der schnellste Mann und die schnellste Frau Österreichs am Start: Beide sind regierende Staatsmeister über 100 Meter, 200 Meter und 4x100 Meter. Ein neuer Meetingrekord ist über 400 Meter zu erwarten: Gleich vier Athletinnen kommen mit Bestzeiten unter er bestehenden Rekordmarke nach Andorf. Darunter ist mit Susanne Walli (Zehnkampf Union Linz) die aktuelle Staatsmeisterin über diese Distanz. Sie wird in der Ungarin Evelin Nadhazy, der Slowakin Alexandra Bezekova und der Tschechin Tereza Petrzilkova starke Gegnerinnen finden.Eine Premiere ist mit dem Antreten von Sarah Traugott zu erleben: Mit ihr ist bei der elften Auflage des Int. Josko Laufmeeting erstmals eine blinde Läuferin dabei. Die Athletin vom Blindensportverein Salzburg wird über 100 Meter am Start sein und – verbunden mit einer sehenden Läuferin - versuchen, den 25 Jahre alten Österreichischen Rekord von 15,06 Sekunden zu unterbieten. „Im Training ist mir das schon gelungen. Im Wettkampf leider noch nicht“, so Traugott.Mit Andreas und Wolfgang Linger sind zwei weitere Doppel-Olympiasieger dabei: Das Tiroler Brüderpaar kommt um 13.15 Uhr per Fallschirm in das Andorfer Stadion. Die ehemaligen Weltklasse-Rodler werden eine Autogrammstunde geben, außerdem werden unter allen Besuchern drei Rodelabenteuer mit Andreas und Wolfgang Linger auf der Olympiabobbahn in Innsbruck/Igls verlost.