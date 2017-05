Laufteam der Union Wernstein nahm beim Wings for Life World Run in München teil

13.05.2017, 00:04 Uhr

Am 7. Mai 2017 wurde der Wings for Life World Run zum vierten Mal ausgetragen.an den Start.Dabei fließen 100 Prozent der Startgelder aller Läufer sowie Spenden direkt in die Rückenmarksforschung. In diesem Jahr kam die Rekordsumme von insgesamt 6,8 Millionen Euro für die Wings for Life Stiftung zusammen.

Ein großes Laufteam der Union Wernstein war in München live dabei und alle hatten trotz Regen und Kälte großen Spaß an dieser tollen Laufveranstaltung. Alle gaben ihr Bestes und ließen sich so lange wie möglich nicht vom Catcher Car einholen.F16: Monika Kubai, 27,37 kmF18: Elisabeth Trunkenpolz, 12,10 kmF25: Julia Obereder, 11,63 kmF40: Simone Stieber, 17,97 kmF 45: Karoline Ranftl, 25,41 kmF 50: Klaudia Rakaseder, 9,69 kmM 30: Martin Brunner, 8,57 kmM 35: Ralph Feitzinger, 9,69 kmM 45: Hermann Höglinger, 26,97 kmM 45: Josef Piroth, 17,97 kmM 50: Wolfgang Breit, 37,32 kmM 50: Christian Rakaseder, 25,42 kmM 50: Erich Trunkenpolz, 20,62 kmM 60: Johann Hochhold, 9,67 km