Petra Gumpinger knackt nächsten "Uralt-Rekord"

02.05.2017, 15:01 Uhr

Mit einer Spitzenzeit über 800 Meter hat sich Petra Gumpinger am vergangenen Wochenende beim Frühjahrsmeeting in Wels in Szene gesetzt.

ZELL/PRAM. Gleich beim ersten Freiluft-Meeting schaffte sie die Distanz in 2:09,96 Minuten. Damit verbesserte sie den 36 Jahre alten OÖ. U18-Rekord, der bei 2:10,98 Minuten lag und von Marion Feigl-Reiter gehalten wurde. Damit hat die Schülerin aus Zell an der Pram nun die zweitbeste Zeit inne, die in Österreich je von einer Unter-18-Jährigen gelaufen worden ist. Damit lässt Gumpinger in der sogenannten „Ewigen Bestenliste“ auch einige sehr bekannte Namen hinter sich – etwa Karoline Käfer, Stephanie Graf oder Carina Lilge-Leutner. Auf den Österreichischen U18-Rekord, der seit 1979 besteht, fehlen ihr nur 0,86 Sekunden. Bereits im Jänner hat die Innviertlerin den 37 Jahre alten OÖ. U18-Hallenrekord über 800 Meter geknackt.