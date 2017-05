Raaber Senioren sind Kegel-Champs

11.05.2017, 10:49 Uhr

In der Einzelwertung siegte bei den Damen Berta Macherhamer (Diersbach). Die Plätze Zwei und Drei gingen an Theresia Schwarz (Raab) und Herta Cäcilia Schwarz (Raab). Bei den Herren ging der erste Platz an Ludwig Pankratz (Esternberg). Dahinter rangierten Wolfgang Pritzl (St. Roman) und Josef Dullinger (Vichtenstein). Die älteste Teilnehmerin war Katharina Lechner aus Suben mit 89 Jahren. 88 Lenzen hatte der älteste Teilnehmer auf dem Buckel: Josef Lang aus Diersbach.