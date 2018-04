Rechbergrennen 2018

26.04.2018, 22:45 Uhr

Nach den Heimischen Pflicht Terminen kam mir dann die Idee den Rechberg zu Besuchen und nun ja was soll ich sagen seit 7 Jahren bin ich mit dabei und komm nicht mehr los davon ;)Es ist schon fast wie eine Sucht das heulen der Motoren der Benzin Geruch in der LuftDie Stimmung kann man nicht in Worten beschreiben man muss es sehen und fühlen.Wir Rennsport Fans sind einfach eine riesen große Familie.

1972 erstes Rennen

5.050 Meter Streckenlänge

Streckenrekord von Christian Merli mit seinem Osella FA30 liegt bei 1:52,9316 min



Ein Dank an die ganzen Verantwortlichen die das Rennen möglich machen.Ein Dank auch an den Wetter Gott der uns tolles Wetter ermöglichte :)Hier noch ein paar Zahlen und Fakten :Rechberg jedes Jahr ein Traumhaftes Rennen vergnügen :)Hier ein paar Einblicke für euch