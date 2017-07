SK Schärding startet mit drei Neuen

26.07.2017, 15:18 Uhr

Kickoff-Veranstaltung

"Am Samstag, 2. September, wird es ab 11 Uhr eine Kickoff-Veranstaltung mit der Vorstellung aller unserer Mannschaften geben", kündigt Perzl an. Mit dabei auch Grillstaatsmeister Jochen Hartinger, der Barbeque- und Grillspezialitäten servieren wird. Übrigens: Dauerkarten für die neue Saison sind bereits bei allen Funktionären, Spielern, bei der Volksbank Schärding und natürlich auch an der Kassa erhältlich.