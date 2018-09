Würdiger Saisonabschluss: Rang 2 in Zagreb für Weißhaidinger

07.09.2018, 10:20 Uhr

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger darf nun seinen wohlverdienten Urlaub antreten. Das Jahr 2018 schlug für ihn alle Rekorde.

TAUFKIRCHEN, ZAGREB. Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger belegte beim 18. Saison-Start – EM-Qualifikation inbegriffen – in Zagreb mit einer Weite von 64,50 Metern hinter dem jamaikanischen Diamond-League-Sieger Fedrick Dacres (68,17 Meter) den zweiten Rang.Damit wies Weißhaidinger bei dem IAAF-World-Challenge-Meeting am 4. September 2018 unter anderem den WM-Dritten Finley (64,21) und den EM-Vierten Simon Pettersson (61,07) in die Schranken.

Insgesamt waren in Zagreb zehn Athleten aus sieben Nationen am Start. Am Mittwoch, 5. September 2018, hatte der 26-jährige Taufkirchner erstmals nach mehr als elf Monaten trainingsfrei. Der Urlaub kann – abgesehen von einigen Sponsorterminen – jetzt beginnen.Zum Saisonabschluss zieht Coach Gregor Högler eine mehr als zufriedene Bilanz. Der ÖLV-Sportdirektor im Interview:Luki hat sich mehr als würdig in den Urlaub verabschiedet. Finley, Pettersson, Urbanek und Smikle zu schlagen, kann sich sehen lassen. Unsere Saisonbilanz 2018 bricht alle Rekorde. Wenn mir das einer im Februar gesagt hätte, dass Lukas EM-Bronze gewinnt, 8 Saisonsiege feiert, beim Diamond-League-Finale Fünfter wird und dazu noch 3 mal Rekord wirft, hätte ich das in der Sekunde unterschrieben. Unglaublich, aber wahr: Lukas hat sich sowohl im Training, als auch im Wettkampf mit der neuen (Wurf-) Technik gegenüber dem Vorjahr im Schnitt um gut zwei Meter gesteigert. Das ist für einen Weltklasse-Athleten ein unglaublich guter Wert! Darauf lässt sich aufbauen!Das Finale in Berlin. Nach der schwachen Qualifikation waren wir doch beide einigermaßen ratlos. Am Tag X hat dann aber alles geklappt. Diese Medaille ist eine Entschädigung für all die Arbeit der letzten Jahre. Und sie ermöglicht uns, weiter auf Top-Niveau arbeiten zu können. Dieser 3. Rang gibt Sicherheit. Bis Rio werden wir unser volles Programm durchziehen können. Das beruhigt. Und für Luki ist das erste Edelmetall eine Extra-Portion Selbstvertrauen. Mit einer Medaille wirft es sich bekanntermaßen leichter. Er braucht niemanden mehr etwas zu beweisen - nur sich selbst.Ich arbeite noch eine Woche weiter, dann habe auch ich frei. Wir haben seit mehr als elf Monaten durchtrainiert. Jetzt brauchen wir beide eine Pause – aber zunächst muss ich noch die Weichen für die nächste Saison stellen. Wie gesagt: Heuer ist wirklich alles aufgegangen, der neue Lukas Weißhaidinger ist so stark wie noch nie und endgültig im engsten Kreis der Weltklasse angekommen. Er hat seine erste Medaille gewonnen, wirft mittlerweile im Schnitt 65 Meter. Das ist ein Wert, den nur ganz wenige erreichen. Seine neue ÖLV-Rekordmarke liegt über jener des aktuellen Olympiasiegers. Alles Superlative, die mich als Trainer sehr stolz machen. Aber wie sagen wir immer: Stillstand ist Rückschritt. Wir wollen uns jeden Tag verbessern. Das heißt wir wollen im Umfeld noch professioneller werden, die Wurftechnik weiter verfeinern. Ich weiß, was Luki dazu braucht. Diese Rahmenbedingungen will ich in den nächsten Tagen sicherstellen. Damit auch ich beruhigt in den Urlaub fahren kann.