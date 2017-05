Forststaatsmeisterschaft: Top-Platzierungen für Otterbacher Schüler

04.05.2017, 19:23 Uhr

Elisabeth Wallner und Lukas Baminger waren ganz nahe an einem Staatsmeistersieg dran.

ST. FLORIAN (ska). Am 2. und 3. Mai herrschte Ausnahmezustand in Otterbach: Denn die Landwirtschaftsschule war Austragungsort der 16. Staatsmeisterschaften der Waldarbeit. 21 Teams aus ganz Österreich haben ihr Können an den beiden Tagen in den Disziplinen Präzisionsschnitt und Fallkerb, Kettenwechsel und Kombinationsschnitt gezeigt.Beim Forstteam der LFS Otterbach haben dabei Lukas Baminger und Elisabeth Wallner aufgezeigt. Wallner, die erst kürzlich zur Alpen-Adria-Olympiasiegerin gekürt worden ist ( hier der Bericht ), erreichte den 2. Gesamtrang. Beim Kettenwechsel der Damen schaffte sie es auf den zweiten Platz.

Baminger wurde Zweiter in den Disziplinen Kettenwechsel und Kombinationsschnitt und Dritter im Präzisionsschnitt. Mit diesen Platzierungen qualifizierte er sich als Zweitbester für das Finale, dem Entasten. Bei dem wohl spannendesten Bewerb der Meisterschaft am Mittwoch um 14 Uhr, traten die zwölf besten Schüler gegeneinander an. Baminger schaffte es schließlich auf den 4. Rang in der Gesamtwertung.