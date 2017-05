Guschlbauer: Der süßeste Arbeitgeber in der Region!

04.05.2017, 10:58 Uhr

Mögen Sie Süßes? Dann werden Sie jetzt rasch Lust auf Guschlbauers süße Sünden haben.

ST. WILLIBALD. Denn das Familienunternehmen Guschlbauer versorgt uns seit 30 Jahren mit ehrlichen Produkten, die einfach Freude machen.1984 haben Waltraud und Karl Guschlbauer den Betrieb in St. Willibald gegründet. Inzwischen ist die Firma Guschlbauer der größte Süßwarenhersteller Österreichs. Die traditionellen Produkte und süßen Köstlichkeiten werden auf modernsten Anlagen in der „Backstube“, wie die Produktionshallen liebevoll genannt werden, hergestellt. Bei den Rohstoffen setzt Guschlbauer auf Regionalität, hohe Qualität, kurze Transportwege und Nachhaltigkeit. „Wir verwenden ausschließlich Eiprodukte aus herkunftsgesicherter Bodenhaltung und zertifiziertes Kakaopulver“, erklärt Geschäftsführerin Waltraud Guschlbauer.



Offene Stellen bei Guschlbauer in St. Willibald

Für die Mitarbeiter ist es eine Freude, in einem so gut „duftenden“ Betrieb beschäftigt zu sein. Insbesondere die Vier-Tage-Woche in der Produktion kommt an: „Vor allem bei Frauen, die so Familie und Beruf optimal vereinbaren können“, weiß die Chefin. Im Zuge des enormen Wachstums in den vergangenen Jahren erweitert das Unternehmen stetig sein junges, dynamisches, hochmotiviertes Team um weitere Fachkräfte. Möchten auch Sie Teil des Familienunternehmens Guschlbauer werden? Oder haben Sie Lust am Verkauf auf Kirtagen, Messen und Veranstaltungen in ganz Österreich? Alle Stellenausschreibungen finden Sie unten.Technisches Verständnis für diese Stelle ideal.Führen der Anlagen zur Herstellung und Verpackung der Süßwaren.Rohstoffeingang bis Versand der Süßwaren. Staplerschein unbedingt erforderlich.für die Mitarbeit in der Produktion.Produktionsbegleitende Kontrollen nach HACCP-Richtlinien, Kontrolle bei der Umsetzung des QM-Systems und Aufrechterhaltung aller Zertifizierungen (IFS, HG, RSPO, UTZ,..)Auftragsbearbeitung und Bürotätigkeiten inkl. Telefonvermittlunghauptsächlich am Wochenende, tw. auch wochentags; geringfügige Beschäftigung oder Teilzeit möglich.Einsatz auf diversen Veranstaltungen; gute Fahrpraxis, Führerschein B (oder höher)Guschlbauer GmbHSchaumrollenstraße 1, 4762 St. Willibaldoffice@guschlbauer.atTel.: 07762-3442