Junge Tischlermeister stellen aus

11.09.2018, 10:47 Uhr

Kreativität verbunden mit makelloser Verarbeitung sind die Merkmale der Meisterstücke.

Öffnungszeiten:

(mkr.)Vom 7. September bis zum 28. Oktober sind im Holz- und Werkzeugmuseum LIGNORAMA bei der Tischlermeister- Galerie erlesene ganz besondere Meisterstücke zu sehen.14 Meister, die in Österreich in diesem Jahr ihre Meisterprüfung abgelegt haben, stellen sich heuer der Fachjury und dem Publikum im Wettkampf um den LignoramAward.Besonders ist die große Bandbreite an Möbeln: von Schreibtischen, Sideboards über einen Apothekerschrank bis zu einem Wickeltisch reicht die Palette. Ein massiver Zirbenholzschrank mit handgeschnitzten Elementen und ein schlichter modener Sekretär sind ebenfalls zu bestaunen.Jeder Besucher des Museums kann bis 11. Oktober mithilfe von Stimmzettel sein Lieblingsmöbel wählen. Die besten drei Möbel erhalten bei der Prämierungsfeier am 12. Oktober Geldpreise.Fr.-So- von 10-17 Uhr oder gegen Voranmeldung.Mehr Info unter Tel. 07764 6644 oder www.lignorama.comPrämierung: Freitag, 12. Oktober 2018, 19 Uhr