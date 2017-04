Landes-Lehrlingswettbewerb der Metalltechniker 2017 an der Berufsschule Schärding

30.04.2017, 13:27 Uhr

Am Samstag, 29. April 2017 fand der diesjährige Landeslehrlingswettbewerb 2017 der Metalltechniker für Gewerbebetriebe an der Berufsschule Schärding statt. Lehrlinge aus den Lehrberufen Maschinenbautechnik und Metall- bzw. Stahlbautechnik waren dazu angetreten.

Die Ergebnisse

In den Werkstätten der BS Schärding flogen die Späne und Funken. Es wurde gefräst, gebohrt, gefeilt, gedreht, gekantet, geschnitten, geschliffen, geschweißt, poliert und montiert. Am Nachmittag wurden alle Werkstück fertig zusammengebaut und abgeben. Die Juroren der Wirtschaftskammer bewerteten die Werkstücke. Fachlehrer Josef Fasching organisierte den Ablauf an der Berufsschule Schärding, seine Kollegen unterstützten ihn dabei.Die Siegerehrung fand am Abend im Gasthaus zur Bums´n statt, bei der die Teilnehmer und auch viele Firmenchefs bzw. Ausbildner anwesend waren., so die Referenten der Landesinnung der Metalltechniker bei der Siegerehrung.Nähere Informationen auf der Homepage der BS Schärding Das Ergebnis der Metallbau- und Stahlbautechniker:1. Platz: Fabian Gattermann (BS Schärding) - Fa. Metall-Auer GmbH.2. Platz: Martin Grill (BS Schärding) - Fa. Metall-Auer GmbH.3. Platz: Sebastian Kobler (BS Schärding) - Fa. Wölfleder GmbH.

Die Sponsoren

Das Ergebnis der Maschinenbautechniker:1. Platz: Jürgen Baier (BS Steyr 1) - Fa. Faschang Werkzeugbau2. Platz: Sebastian Fischerlehner (BS Steyr 1) - Fa. Faschang Werkzeugbau3. Platz: Michael Werner Gruber (BS Linz 3) - Fa. Pamminger GmbH.Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten erhalten die Berechtigung zum Antreten beim Bundeslehrlingswettbewerb im Oktober 2017 in Amstetten.Die Fa. Würth sponserte den Lehrlingswettbewerb und überreichte jeweils für die ersten drei Plätze einen Gutschein im Wert von 150 / 100 / 50 Euro. Die Fa. Schachermayer sponserte Rucksäcke, das WIFI OÖ sponserte jeweils für die ersten drei Plätze Gutscheine im Wert von 200 / 100 / 50 Euro. Von der Landesinnung erhielt jeder Teilnehmer ein Leiberl als kleines Präsent.Wir gratulieren allen Siegern und Teilnehmer sehr herzlich!