Obereder verstärkt sein Team

04.05.2017, 11:02 Uhr

Der Agrar- und Schmierstoffspezialist in Sigharting wächst stetig – und sucht kompetente Mitarbeiter.

SIGHARTING. Obereder ist Partner für Kfz-Werkstätten, Transportunternehmen und Landwirte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Thalmannsbach, Sigharting, vertreibt Schmierstoffe als offizieller Markenvertriebspartner des Technologieführers Castrol, sowie Wickelfolie für den Agrarbereich. Und: Ein Steckenpferd ist „AdBlue“, eine Harnstofflösung, die Stickoxide in Dieselmotoren reduzieren und damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet. In allen drei Bereichen hat sich Obereder als Vertriebspartner die Position des Marktführers in Österreich und Bayern erarbeitet.

Betriebsgelände vergrößert

Mitarbeiter gesucht



Offene Stellen bei Obereder in Sigharting

Dabei ist der Betrieb aber ein waschechtes, bodenständigesFamilienunternehmen geblieben. Die beiden Söhne Andreas und Thomas Obereder übernehmen die Firma von ihren Eltern Alois und Gertraud. Die Geschäftsführung befindet sich zur Zeit im Übergabeprozess. Alois und Gertraud Obereder haben 1990 die Firma gegründet und sich zunächst auf den Vertrieb von Agrarfolien und Rundballennetze spezialisiert. Weil sich diese Technologie schnell durchsetzte, wuchs auch das Unternehmen stetig. 1998 hat Obereder deshalb das Sortiment um hochwertige Schmierstoffe erweitert – und das sorgte wiederum für einen kräftigen Wachstumsschub. Nun zählt das Unternehmen rund 40 Mitarbeiter. 2016 hat Obereder sein Betriebsgelände auf rund 7.000 Quadratmeter vergrößert. Im Zuge dieser Erweiterung ist auch die 1.800 Quadratmeter große Lagerhalle in Jagern, Enzenkirchen, entstanden. Und Obereder wächst weiter: „Wir planen nochmals eine Erweitertung, um etwa das Lagervolumen von AdBlue auf 5 bis 6 Millionen Liter aufstocken zu können“, verrät Andreas Obereder.Möchten Sie Teil dieses aufstrebenden Unternehmens in Sigharting werden? Welche Mitarbeiter Obereder in Sigharting zur Zeit sucht, finden Sie unten.mit Projekt-/BereichsverantwortungSie bringen mit: abgeschlossene kaufm./techn. Ausbildung (gerne auch Studium); technisches Interesse für unsere Produkte und Systeme; eigenverantwortliche Projektführung; sehr gute EDV-Kenntnisse; Know-How im Prozessmanagement (von Vorteil); Organisationstalent, Eigeninitiative und Teamgeist(Vollzeit) für Auftragsbearbeitung, allgemeine Bürotätigkeiten, telefonische/persönliche KundenbetreuungSie bringen mit: Abgeschlossene Ausbildung (Bürolehre, Matura); sehr gute MS Office Kenntnisse; Organisationstalent; Teamfähigkeit; Berufserfahrung von Vorteil.Unterlagen bitte per Mail an: andreas@obereder-gmbh.atFirmenkontaktObereder GmbHThalmannsbach 94771 SighartingTel.: 07766-2424