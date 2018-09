Raiffeisen Treffpunkt Wirtschaft mit „The Pilot“ – Peter Brandl

14.09.2018, 14:56 Uhr

Die Raiffeisenbank Region Schärding lud am 12. September zum „Treffpunkt Wirtschaft“ ins Schloss Zell/Pram.

ZELL/PRAM. Bei der Begrüßung unterstrich Direktor Matthias Breidt die tragende Rolle der Raiffeisenbank als Impulsgeber in der Region. „Wir setzen uns ein für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in der Region Schärding und wollen unseren Kunden laufend aktuelle Inputs bieten.“ So folgten die Besucher gespannt dem Impulsreferat unter dem Titel „Hudson River – Die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen“ vom besonderen Gast des Abends – Peter Brandl. Neben seiner Laufbahn in der Luftfahrt als Berufspilot und Fluglehrer zählt er zu den erfahrensten und sicher außergewöhnlichsten Keynote-Speakern weltweit. Er begeistert mit seiner lockeren und professionellen Art und überträgt das Verhalten in der Luftfahrt auf den Alltag im Unternehmen, in der Wirtschaft und im Beruf.

Nähe zum Kunden

Umrahmt von einer Degustation österreichischer Weine und einem köstlichen Imbiss bot der Ausklang in der angenehmen Atmosphäre des Schlosses Zell an der Pram noch Gelegenheit für einen regen Austausch unter den Gästen. Die Raiffeisenbank Region Schärding steht für Regionalität und Kundennähe. „Wir wollen ein verlässlicher Partner für die Wirtschaft und die Menschen in unserer Region sein. Dafür bedarf es einer guten und stabilen wirtschaftlichen Entwicklung sowie dem richtigen Angebot für unsere Kunden“, betont Direktor Breidt. Mit den Kompetenzcentern Firmenkunden undPRIVATE BANKING bietet die Raiffeisenbank Region Schärding ihren Kunden eine hohe Qualität in der Beratung und eine ebenso umfassende Betreuung.Fotos: Raiffeisenbank Region schärding