Raiffeisenbank Region Schärding: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2016

04.05.2017, 11:52 Uhr

Raiffeisenbank Region Schärding hat 2016 wieder eindrucksvoll ihre starke regionale Position bewiesen. Bei der Generalversammlung am 24. April 2017 konnten die beiden Direktoren Matthias Breidt und Rudolf Bauer eine ausgezeichnete Bilanz präsentieren. In vielen Bereichen konnten zum Teil deutliche Zuwächse erzielt werden und in einem weiterhin herausfordernden Zinsumfeld wieder ein sehr erfolgreiches Jahr gestaltet werden.

Wirtschaftlicher Erfolg

Attraktivität und Qualität

Ausblick auf 2017

Jahresergebnis

So konnten die Kundeneinlagen auf 1,26 Milliarden Euro und die Ausleihungen auf 579 Millionen Euro gesteigert werden. Sehr erfreulich ist weiterhin die Ergebnisentwicklung – das Betriebsergebnis konnte abermals um 5,2 Prozent auf 9,44 Millionen Euro gesteigert werden. Das EGT stieg deutlich um 19,8 Prozent auf 8,74 Millionen Euro. Die Raiffeisenbank verfügt über 136,5 Millionen Euro Eigenmittel und weist auch damit im Bankenvergleich einen ausgezeichneten Wert auf.Die hohe fachliche und persönliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Bank. „Wir investieren viel in dieses Know-how und bieten zudem ein modernes Online-Banking, mit dem wir mit Abstand auch Marktführer sind“, so Breidt. Die technologische Entwicklung erfordert insbesondere auch im Finanzsektor eine schnelle und zielgerichtete Anpassung. Die Herausforderung besteht darin, kompetente und hoch qualitative Beratungsleistung mit den neuesten technologischen Entwicklungen auf dem Finanzsektor so in Verbindung zu bringen, dass für die Kunden der größte Nutzen dabei erwirkt werden kann. „Wir sehen ein optimales Zusammenspiel von Berater, Online-Kanälen und Apps als Schlüssel zum Erfolg, keinesfalls ein Entweder-oder“, betont Bauer.In einer umfangreichen Kundenbefragung im Jahr 2016 wurde der Raiffeisenbank Region Schärding eine ausgesprochen hohe Kundenzufriedenheit bestätigt. „Das freut uns sehr und wir bedanken uns bei unseren Kunden für dieses positive Feedback, weil es für uns Ansporn ist, uns weiter zu verbessern“, so die Direktoren. Die Raiffeisenbank Region Schärding ist hervorragend am regionalen Markt positioniert und dadurch gut gerüstet, die künftigen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Durch einen klaren Fokus auf die Kunden, schlanke Strukturen sowie effiziente Prozesse und Abläufe werden für das Jahr 2017 ähnlich erfolgreiche Zahlen wie 2016 erwartet. Mehr zur Raiffeisenbank Region Schärding finden Sie online unter: www.raiffeisen-schaerding.at987 Millionen Euro (2015: 925 Mio. Euro), + 6,7 Prozent9,4 Mio. Euro (2015: 9 Mio. Euro), +5,2 Prozent8,7 Mio. Euro (2015: 7,3 Mio. Euro), + 19,8 Prozent136,5 Mio. Euro (2015: 129,3 Mio. Euro), + 5,5 Prozent