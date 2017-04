Schärdings Gastrobetriebe ringen um Fachkräfte

23.04.2017, 00:00 Uhr

Die Nachfrage nach Köchen und Kellnern ist ungebrochen: Allein 15 ausgeschrieben Lehrstellen im Bezirk Schärding.

BEZIRK SCHÄRDING (ska). "Am stärksten gesucht werden Köche und Kellner", teilt AMS-Leiter Harald Slaby auf Anfrage der BezirksRundschau mit. Großer Bedarf herrsche aber auch an Servierern, Küchenhilfen und sonstigen gastgewerblichen Hilfskräften. Beim AMS Schärding sind aktuell knapp über 90 offene Stellen gemeldet."Die Nachfrage nach Gastronomiefachkräften ist im Bezirk Schärding ungebrochen sehr hoch. Die offenen Stellen sind für die Betriebe teilweise schwierig abzudecken", berichtet Slaby. Alle, die sich also für einen Job in der Gastronomie entscheiden, haben somit die Qual der Wahl. Ausbildungsmöglichkeiten gibt es einige: Aktuell bieten laut dem AMS-Leiter die regionalen Gastrobetrieben 15 Lehrstellen als Köche oder Gastronomiefachleute an. Die drei- bis vierjährige Berufsschule kann in Altmünster absolviert werden.

Im Bezirk Schärding bietet die Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Andorf einen Gastroschwerpunkt. In Ried können Jugendliche die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe beziehungsweise die fünfjährige Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe – beide bieten einen Ausbildungsschwerpunkt Tourismus an – besuchen. Mit Matura schließen die Tourismusfachschulen Bad Leonfelden, Bad Ischl und Klessheim ab.