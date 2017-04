WKO: Kostenloser Sprechtag zum Thema Digitalisierung

27.04.2017, 15:59 Uhr

Wie kann ein Unternehmen die Chancen der Digitalisierung nutzen?

SCHÄRDING. Nicht nur in Großbetrieben, sondern auch in der klein- und mittelständisch strukturierten Wirtschaft, ist die Digitalisierung nicht aufzuhalten. Onlineshops, durchgängig automatisierte Geschäftsprozesse, neue Herstellverfahren, die Kraft sozialer Medien – dies sind nur einige Bespiele die zeigen, dass die digitale Veränderung immer mehr an Fahrt aufnimmt.Wer wettbewerbsfähig bleiben möchte, muss sich mit den Fragen zu den sich bietenden Möglichkeiten auseinandersetzen.

Wie lassen sich Abläufe vereinfachen, Arbeitsschritte automatisieren und IT-technisch durchgängig bis zum Kunden und externen Partnern gestalten?Wie lassen sich Produkte durch Digitalisierung noch intelligenter machen und das eigene Geschäftsmodell damit weiterentwickeln?Genau für diese Fragen bietet das Innovations-Service der WKOÖ Unternehmen in einem kostenlosen einstündigen Beratungsgespräch in der WKO Schärding die Möglichkeit sich wichtige Tipps, Anregungen und Antworten zum aktuellen Thema „Digitalisierung“ zu holen.Der Sprechtag findet am Montag, 15. Mai 2017 in Ihrer WKOÖ Bezirksstelle Schärding statt.Anmeldung unter schaerding@wkooe.at oder 05-90909-5700