Kartause Gaming - Der Intendant des Internationalen Chopin Festivals Prof. Dr. Theodor Kanitzer trotzte der Coronakrise und richtete sein Festival zum 36. Mal in der Kartause Gaming aus. Vieles war anders als in den vorangegangenen Jahren. Die Besucherzahl war aufgrund der Sicherheitsanordnungen geringer, aber die Qualität der Musik blieb hoch.

Die Eröffnung, zu der die Botschafterinnen Polens und Lettlands kamen, fand im Innenhof der Kartause statt. Der Präsident der Chopin Gesellschaft wies in seiner Rede darauf hin, dass es noch nie so schwierig war als heuer. Nicht nur die Auflagen, sondern auch die Einladungen von ausländischen Künstlern war kompliziert und lange wusste man nicht, ob das Festival wirklich stattfinden könne.

Das anschließende Eröffnungskonzert fand in der Kartausenkirche statt. Der Star des Abends war der russische Pianist Boris Bloch. Bedingt durch die Abstandsregeln wurde er nicht von einem Orchester, sondern vom sehr engagierten russisch / kasachisch / französischen ARTEL-Quartett begleitet. Man spielte Chopins 2. Klavierkonzert in f-Moll. Die Kirche hat einen starken Nachhall und dafür eignete sich auch die kleinere Musikergruppe besser als ein großes Orchester.

Vor 250 Jahren wurde Beethoven und vor 210 Jahren Chopin geboren. Chopin verehrte Beethoven. Dem trug das Festival Rechnung und betitelte die Veranstaltung „Chopin und Beethoven – Romantik trifft Klassik“. Das Programm wurde beiden Komponisten gewidmet. Künstler wie Martin Hughes (England), Boris Bloch (Russland) und Yves Henry (Frankreich), sowie die Professoren Manfred Wagner-Arzt, Christiane Karajeva, Edward Zienkowski und Johann Kropfitsch der Musik-Universität Wien spielten Mozart, Beethoven und natürlich Chopin, wobei der sehr einfühlsame Vortrag von Chopins Scherzo in b-Moll von Professor Kropfitsch hervorzuheben ist. Er wusste mit der Akustik der Kirche sehr gut und einfühlsam umzugehen. So hätte wahrscheinlich auch Chopin sein Stück gespielt.

Mitgespielt hatte auch das Wetter. Die Eröffnung und der Ausklang nach dem Eröffnungskonzert fand bei einem Glas Wein im Kartausenhof statt.