Ich schließe die Augen

mach die Ohren zu

und horch nach innen

und höre meiner

eigenen Stimme

zu.

Diffuse Gedanken

umkreisen mich

stören

und meine Stimme

ist leise

zu leise.

Was will sie mir sagen,

was bewegt mich

wovon träume ich

was wünsche ich mir.

Schick sie weg die Gedanken

und meine Stimme

ist nicht mehr leise

jetzt verstehe ich,

was sie mir sagen

will.

Lebe

jetzt

den Augenblick.

Bild u. Text. Heidemarie Rottermanner