Feier mit Lesungen im Atelier Sandrena, Gaming

Liebe Freunde des Ateliers Sandrena!

Wir feiern am 7. 8. und 8. 8. 2020 unseren Jahrestag. Jeweils von 9 00 bis Open End, haben Sie die Möglichkeit unser kleines Atelier zu besuchen und Sie können unser Team kennenlernen.

Unser Team besteht aus Renate und Harald Tröscher, Andrea und Hermann Buchebner. Wir sind vier Kreativlinge, dementsprechend umfangreich ist auch das Angebot, mit dem wir aufwarten können.

Schmuck, Patchwork, Bilder, Destillate, Grußkarten und viele weitere Geschenkideen können Sie bei uns finden.

An diesen zwei Tagen warten günstige Angebote auf Sie!

Als Besonderheit bieten wir heuer unseren Besuchern 4 Lesungen an, den Anfang machen am Freitag den 7. 8. Thomas Havlik und Ali Heidari, am 8. 8. lesen Bernadette Offenberger und Andrea Buchebner.

Um die Coronabestimmungen einhalten zu können bitten wir für die Lesungen um telefonische Anmeldung unter 0664 1315226 oder unter 07482 42022 -14

Mund-Nasenschutz, je nach Bestimmung bitte mitbringen, Händedesinfektionsmittel und Behelfsmasken sind im Atelier vorhanden.

Bei Schönwetter finden die Lesungen im Innenhof des Hauses Jakel statt.

7.8. 2020 17 00

Thomas Havlik gebürtiger Scheibbser, mehrmaliger Lyrikpreisträger und Performer liest aus seinem neuesten Gedichtband

7.8.2020 19 00

Ali Heidari, gebürtiger Afghane, lebt schon mehrere Jahre in der Gemeinde Gaming, liest aus seinem Buch "Die Erde hart, der Himmel so weit", in dem er seine gefahrvolle Flucht aus dem Land der Taliban schildert.

8.8.2020 17 00

Bernadette Offenberger, Schriftstellerin aus Seitenstetten, liest aus ihren historischen Fantasyromanen, die in der Jungsteinzeit und in unserer Umgebung spielen

8. 8.2020 19 00

Andrea Buchebner, gebürtige Kienbergerin, liest selbst verfasste Texte

zu verschiedenen Themen

Zwischen den Lesungen besteht die Möglichkeit, den Autoren Fragen zu stellen, für Erfrischungen und Knabbereien ist gesorgt.

Wir würden uns über zahlreichen Besuch sehr freuen, das Team vom Atelier Sandrena in Gaming.