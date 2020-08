Im Rahmen des Familien-Urlaubes am Faaker See darf ein gemeinsames Bergerlebnis nicht fehlen. Unser Ziel ist der Dobratsch, den wir vom letzten Parkplatz der Villacher Alpenstraße angehen. Auf den Almen tummeln sich Rinder und auch viele Pferde, die unsere Enkelkinder Lena und Julia gleich anvisieren. Der angenehme Steig führt uns immer höher bis zum Sender, ja von dort ist es nur mehr ein Katzensprung zum Gipfel. Wir freuen uns vor allem für die beiden Mädels, denn es ist ihr erster Zweitausender. Gleich zwei Kirchlein stehen auf dem aussichtsreichen Bergrücken, die Deutsche und Windische Kapelle, das ist einmalig. Es ist heute so schön hier, besonders der atemberaubende Tiefblick ins Gailtal sowie der Kampf der Sonne mit dem Nebel, einfach ein Traum. Natürlich kehren wir ins Gipfelhaus ein und steigen danach zum Ausgangspunkt ab.