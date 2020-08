Immer wieder zieht es mich in die heimischen Bergwelt, vor allem in den Raum vom Ötscher sowie Dürrenstein. Meine Runde ist diesmal knackig, denn ich steige von Lunz über den Durchlass zum Scheiblingstein auf. Kerzengerade und steil geht der Pfad auf die Scheibe, von der ich einen herrlichen Blick auf den Lunzer See werfen kann. Die beiden Gipfelkreuze zeigen zum Ötscher, der quasi in Reichweite seine Mächtigkeit zeigt. Bald bin ich auf dem Scheiblingstein-Gipfel und genieße den Übergang auf dem aussichtsreichen Höhenrücken bis zum Leonhardi-Kreuz. Etwas unterhalb liegt die urige Herrenalm, in die ich natürlich einkehre. Besonders gefallen mir die Holzbottiche mit den gekühlten Getränken, das ist einmalig. Beim Abstieg genieße ich die Ruhe beim smaragdgrünen Obersee, einem besonderen Naturjuwel unserer Heimat.