..., wird trotz Schlechtwetter weitergemacht. In Mühling und am Holzinger Berg wachsen die Kreisverkehre aus dem Boden. Die Auffahrten an der Manker Strasse sind im Entstehen. Und es wird schon fleissig asphaltiert. Was will man mehr? Sogar an der "Malefiz-Bruckn" bauns die Mauern ab.