Baustellenbesuch

Schön wars ja grad net, aber das hat mich von meinem "Sonntagstripp" net abhalten können. Überall passiert was, bloß sind die Fortschritte nicht so deutlich zu erkennen. Und außer mir san sehr wohl auch andere Mitmenschen an den Arbeiten interessiert. Oft ist es ja so, dass ich erst im Nachhinein erkenne, warum was gerade so gemacht wird. Und schön is auch, dass ich immer wieder Leut treffe und interessante Gespräche führen kann. Da haben sich schon nette Bekanntschaften ergeben. Es zahlt sich halt aus, mit offenem Herzen unterwegs zu sein