Der Bienenverein Lunz am See eröffnete einen Bienenschaustand beim Lunzbergkreuz.

Obmann Schagerl Hermann, Bürgermeister Josef Schachner, GfGR Andreas Danner Vereinsmitglieder und Gäste stiegen gemeinsam vom Ort zum Lunzbergkreuz (ca. 30 bis 40 Gehminuten) hoch. Nach einer kurzen Ansprache des Obmannes und des Bürgermeisterns genossen die Teilnehmer das herrliche Wetter und die tolle Aussicht.

Der Bienenschaustand Lunzbergkreuz wurde zum Gedenken an unsere verunglückte Imkerkollegin Erna Fössl und unsere weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannten Bienenwissenschaftler Hans und Friedrich Ruttner sowie Hermann Pechhacker errichtet.