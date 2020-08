Lokalaugenschein im Ybbstal: Der Radweg soll nun optimiert werden.



REGION. Bürgermeister und Gemeindevertreter aus der gesamten Region Mostviertel arbeiten derzeit an der Optimierung des Ybbstalradweges. Sie trafen sich zur gemeinsamen Befahrung, die sie von Ybbs über Amstetten direkt nach Waidhofen führte.

Flussradeln im Mostviertel: Nach einem erkenntnisreichen Tag und vielen Kilometern in den Beinen kamen die Radler freudig im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs an.

Nach einem erkenntnisreichen Tag und vielen Kilometern in den Beinen kamen die Radler freudig im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs an. Foto: Eisenstraße Niederösterreich

Interessierte aus drei LEADER-Regionen



Zahlreiche Bürgermeister, Radinteressierte, Gemeinde- und Tourismusvertreter aus den drei LEADER-Regionen Moststraße, Eisenstraße und Südliches Waldviertel-Nibelungengau trafen sich kürzlich mit dem Fahrrad zum Lokalaugenschein am Ybbstalradweg. Der Weg führte sie direkt vom Rathaus in Ybbs über die Gemeinden Neumarkt, Blindenmarkt, St. Georgen, Amstetten, Kematen und Sonntagberg ins Schloss Rothschild nach Waidhofen an der Ybbs. Dabei wurden vielfältige Flusslandschaften, zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, denkbare Routenvorschläge und interessante Plätze entlang der Strecke erkundet und Ideen diskutiert.

Fahrradtourismus im Aufschwung



„Der Fahrradtourismus in der Region boomt enorm“ freut sich die Obfrau des Tourismusverbandes Moststraße Landtagsabgeordnete Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und ergänzt: „Wir wollen daher den Ybbstalradweg im Mostviertel, ganz besonders zwischen Ybbs, Amstetten und Waidhofen an der Ybbs weiter optimieren.“

Zwischenstopp im Schloss Ulmerfeld: hinten: Margit Stockinger, Juliana Günther, Gertraud Lueger, Gerhard Lueger, Anita Eybl, Gertraud Lengauer, Elfriede Scholler, Eduard Leichtfried, Maria Ettlinger, vorne: Leopold Stockinger, Friedrich Fahrnberger, Werner Krammer, Martin Schlöglhofer, Michaela Hinterholzer, Andreas Hanger, Johann Bruckner mit Gattin

hinten: Margit Stockinger, Juliana Günther, Gertraud Lueger, Gerhard Lueger, Anita Eybl, Gertraud Lengauer, Elfriede Scholler, Eduard Leichtfried, Maria Ettlinger, vorne: Leopold Stockinger, Friedrich Fahrnberger, Werner Krammer, Martin Schlöglhofer, Michaela Hinterholzer, Andreas Hanger, Johann Bruckner mit Gattin Foto: Eisenstraße Niederösterreich

60 Kilometer wurden abgefahren



Insgesamt 60 Kilometer wurden mit ortskundiger Begleitung der jeweiligen Gemeinden sowie Fahrradexperten und Tourismusverantwortlichen abgefahren.

Nationalratsabgeordenter Andreas Hanger, Obmann der LEADER-Region Eisenstraße, ist begeistert: „Der Erfolg des beliebten Streckenabschnitts von Waidhofen an der Ybbs nach Lunz am See gibt uns recht: Das Flussradeln ist und bleibt attraktiv. Der Anschluss vom Donauradweg in Ybbs über Amstetten nach Waidhofen an der Ybbs ist uns daher ein besonderes Anliegen.“

Bei der Mündung der Ybbs in die Donau.

der Ybbs in die Donau. Foto: Moststraße

Teilnehmer:

Obmann LEDAER-Region Eisenstraße Abg. z NR Mag. Andreas Hanger

Obfrau LEADER-Region Moststraße LAbg. BGM Michaela Hinterholzer

BGM Ybbs Alois Schroll

BGM Ybbsitz Gerhard Lueger mit Gattin Gertraud Lueger

BGM Waidhofen Werner Krammer

Vzbgm Ybbs Ulrike Schachner

Vzbgm. Amstetten Markus Brandstetter

BGM Aschbach Martin Schlöglhofer

BGM Biberbach Fritz Hinterleitner

BGM Blindenmarkt Franz Wurzer

BGM Göstling Friedrich Fahrnberger

BGM Hollenstein Manuela Zebenholzer

BGM Kematen Juliana Günther

BGM Strengberg Johann Bruckner mit Gattin

Gemeinderätin St.Georgen/Reith Gertraud Lengauer

Gemeinderat Lunz am See Eduard Leichtfried

GF Eisenstraße Stefan Hackl

GF Moststraße Maria Ettlinger

GF Südliches Waldviertel-Nibelungengau Thomas Heindl

GF Ybbstaler Alpen Herbert Zebenholzer

Projektmanagement Eisenstraße Anita Eybl

„Rent a Sepp“ Elfriede Scholler

Gemeinderat Waidhofen Leopold Stockinger mit Gattin Margit Stockinger