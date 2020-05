LACKENHOF/ÖTSCHER. Aktuell ist das Erlebnisangebot in Österreich noch stark begrenzt, doch ab 1. Mai 2020 hat die Langeweile ein Ende. Dann öffnet in Lackenhof am Ötscher der 3D-Bogenparcours – natürlich unter Einhaltung aller notwendigen Schutzbestimmungen in Bezug auf Covid-19.

Erlebnis für die ganze Familie

„Die Sehnsucht nach Abwechslung ist aktuell sehr groß. Lackenhof am Ötscher ist ein attraktives Naherholungsgebiet und hat hier vieles zu bieten. Mit dem 3D-Bogenparcours, den wir am 1. Mai eröffnet haben, können Einzelne oder Familien bei uns ein paar spannende, erlebnisreiche Stunden verbringen, selbstverständlich unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen“, so Andreas Buder, Geschäftsführer der Ötscherlifte.

Im 3D-Bogenparcours gibt es zwei Routen, die alleine oder in Kleingruppen (ausschließlich Personen, die in einem Haushalt zusammenwohnen) absolviert werden können. Details über alle Maßnahmen in Bezug auf Covid-19 findet man auf der Homepage: www.oetscher.at.

Tickets & kommende Saison

Tickets können entweder online gekauft werden oder vor Ort beim Ticket-Automaten.

Der Start in die Sommersaison mit dem Doppelsessellift Großer Ötscher hängt vom Erlass der Bundesregierung Ende April 2020 ab, die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass noch im Mai gestartet werden kann.