Gleich vier Einsätze in vier Tagen gab's für die Bergretter aus Lackenhof am Ötscher.



LACKENHOF. Ein einsatzreiches Wochenende hat die Bergrettung in Lackenhof am Ötscher hinter sich.

Achtjähriger verlor seine Eltern



Am Freitagnachmittag verlor ein Achtjähriger am Ötscher im Bereich der Eisernen Fichte seine Eltern. Der junge Deutsche wurde von Passanten zum Ötscherschutzhaus begleitet. Eine Gruppe der Bergrettung Lackenhof konnte die Eltern aufgrund der Beschreibung des Buben im Bereich des Hüttenkogels antreffen und so die Familie wieder zusammenbringen.

54-Jährige kippte am Ötscher um



Am Samstag wurde einer 54-Jährigen am Weg vom Ötschergipfel zum Schutzhaus schwindlig, sie stürzte und zog sich dabei eine Kopf- und Armverletzung zu.

Paragleiter stürzte ab



Am Sonntag um die Mittagszeit stürzte ein Paragleiter in der Nähe des Ötschergipfels aus großer Höhe ab, der 33-jährige Wiener verletzte sich dabei am Kopf und Brustkorb schwer und wurde mittels Tau vom Christophorus 15 geborgen. Die Lackenhofer Bergretterinnen und Bergretter halfen bei der medizinischen Versorgung am Zwischenlandeplatz Ötscherwiese, der Schwerverletzte wurde anschließend ins Landesklinikum Amstetten geflogen.

Canyoning-Unfall in Göstling



Bereits am Donnerstagabend standen vier Bergretter der Ortsstelle Lackenhof bei einem Canyoning-Unfall in Göstling an der Ybbs im Einsatz.

Weitere Infos erhält man auf lackenhof.bergrettung-nw.at und auf Facebook.