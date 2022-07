Die Freiwillige Feuerwehr aus Oberndorf an der Melk musste zu einem Flurbrand ausrücken.



OBERNDORF. Zu einem Flurbrand in Edlach wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Oberndorf an der Melk gerufen. Dort hatte sich ein Gerstenfeld entzündet.

Einen Flurbrand musste die Feuerwehr in Edlach löschen.

Foto: Doku NÖ

hochgeladen von Roland Mayr

Feuer breitete sich rasch aus



Das Feuer breitete sich rasch aus, durch das schnelle Eingreifen des Landwirts und der Feuerwehrleute konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden.

Glücklicherweise wurde bei diesem Brand niemand verletzt.

Weitere Infos auf facebook.com/DokuNOE