Die Gemeinde Wieselburg-Land lud zur Eröffnung des neuen Kindergartens in Mühling in kleinem Rahmen.



WIESELBURG-LAND. Da eine richtige Eröffnungsfeier in Pandemie-Zeiten leider nicht möglich war, lud Bürgermeister Karl Gerstl und die Gemeinde Wieselburg-Land zu einer Präsentation des neuen Kindergartens in Mühling in einem eher überschaubaren Rahmen.

Eröffnung des neuen Kindergartens in Mühling: In kleinem Rahmen wurde das neue "Paradies" für Kinder in Wieselburg-Land eingeweiht.

1, 6 Millionen Gesamtbaukosten



1,6 Millionen Euro hat der Um- und Ausbau insgesamt gekostet und der Nachwuchs aus Wieselburg-Land fühlt sich im neuen "Schmuckstück" für die Jüngsten in Mühling schon rundum wohl. Der "Schlüsselübergabe" an Direktorin Eva Roschmann wohnte auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei.

Die Pädagoginnen freuen sich über den um- und ausgebauten Kindergarten in Mühling.

Gemütlich und wohnlich



"Obwohl wir den neuen Kindergarten leider nicht betreten dürfen, wirkt dieser auch von außen schon sehr gemütlich und wohnlich", betont Christiane Tschl-Hofmeister, die die Bedeutung solcher Einrichtungen im ländlichen Raum hervorhob.

Bürgermeister Karl Gerstl und Direktorin Eva Roschmann bei der Eröffnung des Kindergartens in Mühling

Gelungenes Bauvorhaben in Wieselburg-Land



Bürgermeister Karl Gerstl bedankte sich bei seinem Stellvertreter Gerhard Eppensteiner, der die Bauarbeiten koordiniert hatte und bei dem zuständigen Architekten Stefan Hinterhofer für dieses überaus gelungene Bauvorhaben in seiner Gemeinde.

Weitere Infos auf wieselburg-land.gv.at