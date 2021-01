Die jährlichen Bergrettungsfeste sind der Pandemie zum Opfer gefallen, die Festeinnahmen und Spenden dadurch genauso. Dennoch muss die Rettungsorganisation irgendwie finanziert werden. Die "Spende" in Höhe 43.000 Euro kommt da gerade recht.

GÖSTLING. Im vergangenen Jahr stand die Erweiterung der Einsatzzentrale der Bergrettungsortsstelle Göstling am Programm. Die Ortsstelle hat im Sommer, aber vor allem im Winter alle Hände voll zu tun, verletzte und vermisste Personen im Raum Hochkar zu retten. Aufgrund der vielen Einsätze war eine Adaptierung und Erweiterung der örtlichen Einsatzzentrale notwendig geworden.

Die, für das Rettungswesen zuständige, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig hat dieses Projekt nun mit einer Sonderförderung in Höhe von knapp 43.000 Euro unterstützt.

"Die finanzielle Unterstützung der Rettungseinheit ist ein großes Anliegen des Landes Niederösterreich, zumal die Aufgabenstellungen in den Bergen ständig wachsen. Dieses wertvolle Engagement muss in diesen besonderen Krisenzeiten abgesichert werden" - so Landesrätin Ulrike Königsberger Ludwig.