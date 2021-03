Wir alle kennen es: Man liegt gemütlich auf der Couch, sieht sich die fünfte Staffel der neuen Netflix-Serie an und auf einmal ist der Bildschirm schwarz. Stromausfälle kommen nicht selten vor. Eine neue Technik soll diese Ausfälle in Scheibbs reduzieren.



SCHEIBBS. „Durch das Entfernen von Ästen und Bäumen und das Freischneiden unserer Leitungen möchten wir die Stromausfälle für die Bewohner auch in entlegenen Gebieten minimieren“, erzählt Netz NÖ Mitarbeiter Christian Gudra.

Um eine Stromleitung von wuchernden Baumästen freizulegen, kommt derzeit ein Sägesystem zum Einsatz, das von einem Helikopter aus bedient wird. Sägesystem und Motor sind bis zu 50 Meter unter dem Helikopter an einer Stange befestigt.

Foto: Netz NÖ / Moser

Dank dieses Systems kann einerseits die Arbeitslänge variabel eingestellt werden, andererseits kann die Säge viel ruhiger geführt werden, auch bei windigen Verhältnissen.

Im Inneren des Rohres befinden sich ein Steuerkabel, über das sich die Säge aus dem Cockpit bedienen lässt, sowie ein Drahtseil, das bei einem allfälligen Rohrbruch die Säge halten würde.

Insgesamt ist der Helikopter in Scheibbs auf einer Trassenlänge von rund sechs Kilometern im Einsatz.

Lehrling an der Front

Mit großen Interesse verfolgt auch David Salzmann das Geschehen. Er ist Lehrling bei der Netz NÖ und zum ersten Mal bei einem Einsatz der fliegenden Säge dabei.

„Diese Arbeiten sind nicht alltäglich und natürlich sehr spannend für mich“, so Salzmann. Ein Vorteil des Freischneidens per Helikopter ist natürlich auch die minimale Abschaltzeit des Leitungsnetzes“, erklärt der junge Mitarbeiter schon sehr fachkundig.

Nach einem Schnitt bedürfen die Trassen für fünf bis zehn Jahre keiner weiteren Ausholzung.