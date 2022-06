Die Schaugärten beim KräuterKraftWerk in Steinakirchen und in der Erlebniswelt Mendlingtal in Lassing wurden von Natur im Garten ausgezeichnet.



STEINAKIRCHEN/GÖSTLING. Monika Vesely und Thomas Pollak wurden für ihren Schaugarten beim KräuterKraftWerk in Steinakirchen am Forst von Natur im Garten mit der Plakatte "Goldener Igel" belohnt.

Dieselbe Ehre wurde auch Andrea Fahrnberger und Vize-Bürgermeister Stefan Mandl aus Göstling an der Ybbs zuteil, die für den Schaugarten in der Erlebniswelt Mendlingtal in Lassing ausgezeichnet worden sind.

Wohlfühl- und Inspirationsoasen



"Unsere Schaugärten sind Wohlfühl- und Inspirationsoasen für Landsleute und Touristen. Meine Gratulation für die Auszeichnung ‚Goldener Igel‘. Durch ihr Engagement wird Niederösterreich noch lebenswerter", so Landesrat Martin Eichtinger bei der Verleihung.

Landesrat Martin Eichtinger (M.) mit Monika Vesely und Thomas Pollak vom KräuterKraftWerk in Steinakirchen am Forst

Kernkriterien müssen erfüllt werden



Niederösterreich bietet eine große Vielfalt an Gartenerlebnissen an. Diese reicht von Schlossgärten, Themen- oder Erlebnisgärten, Parkanlage, private Gärten, Stifts- und Klostergärten, Obst-, Gemüse- und Kräutergärten bis zur ökologischen Gartenschau.

Jährlich werden jene Schaugärten mit der beliebten Auszeichnung "Goldener Igel" ausgezeichnet, die die drei Kernkriterien von Natur im Garten umsetzen und in Qualität und Umfang überzeugen. Neun von zehn Niederösterreicher sind der Ansicht, dass die Idee der naturnahen Garten- und Grünraumgestaltung und der Schutz der Artenvielfalt unterstützt und weiter ausgebaut werden sollen. Dabei ist der Verzicht auf chemisch-synthetischen Dünger und Pestizide sowie Torf besonders ausschlaggebend – die Kernkriterien von Natur im Garten.

Ökologisches Gartenland Nummer eins



Durch die Verleihung der Plakette "Goldener Igel" wird einmal mehr darauf hingewiesen, dass Niederösterreich das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa ist.

"Dieser Erfolg ist maßgeblich auf unsere großartige Gartenkultur und die liebevolle Pflege der Schaugärtnerinnen und Schaugärtner zurückzuführen", erklärt Landesrat Martin Eichtinger anlässlich der Auszeichnung.

Weitere Infos auf kraeuterkraftwerk.at und auf erlebniswelt-mendlingtal.at

Mehr über Natur im Garten auf naturimgarten.at/schaugärten