BEZIRK. "Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Gespräch mit einer alleinerziehenden Mutter, die plötzlich keine Kinderbetreuungs-Möglichkeit mehr hatte und daher im Homeoffice gleichzeitig den 3-jährigen Sohn betreuen musste“, berichtet Helmut Wieser Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer (AK) Scheibbs.

"Während der ersten Tage des Lockdowns glühten die Telefone förmlich – viele Fragen waren aufgrund laufender Änderungen der Verordnungen nicht leicht zu beantworten." Die meisten Fragen gab es zu Kurzarbeit und Quarantänebestimmungen, zu Aussetzverträgen und Betretungsverboten in Betrieben, zu Homeoffice und Kinderbetreuung. "Hier waren AK und der österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) mit Rat und Tat gefragt, um Schaden von den Beschäftigten abzuwenden“, so Wieser.

Die Zahlen der Scheibbser

Insgesamt hat die Bezirksstelle Scheibbs im letzten Halbjahr rund 405.000 Euro für Arbeitnehmer der Region erstritten. "Am häufigsten gefragt war unsere Unterstützung bei Problemen am Arbeitsplatz und in sozialrechtlichen Fragen.“ Insgesamt wurden in dieser Zeit 3.420 Beratungen an der Bezirksstelle Scheibbs durchgeführt.

„Das zeigt, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle in allen Lebenslagen sind“, sagt Wieser. Zahlreiche Veranstaltungen runden das Angebot ab – zumindest außerhalb von Corona-Zeiten.