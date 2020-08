heut in die andere Richtung

Normalerweise fang i am Holzinger Berg an und folge der neuen Strasse in Richtung Süden. Heut hab i am südlichen Ende der neuen Umfahrung, beim Mühlinger Kreisverkehr angfangen. Das, weil er schon ziemlich fertig asphaltiert is. Es fehlen nur noch die Gehsteige und der Anschluß der neuen Umfahrung an die bestehende B25. Bei Neumühl is a schon das meiste gmacht. Und auch die Auf-und abfahrten an der Manker Straße gehen ihrer Fertigstellung entgegen. Bittschön ,jetzt eilts ja nicht mehr so. Weil ja die "eingfallene Bruckn" südlich des Holzinger Berges noch zu errrichten is. Da is der Restschutt weggräumt, es kann mit ddem Aufbau begonnen werden. Wie i den Kreisverkehr am Holzinger Berg fotografiern wollt, hats arg geschüttet. Also hab i s lassen.