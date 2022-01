Großer Ötscher, kleiner Ötscher und der Erzberg sind nur ein kleiner Teil von August Etzlers Modellbauwelt.



LACKENHOF. 7.500 Arbeitsstunden in acht Jahren stecken in August 'Gustl' Etzlers Modellbaulandschaft. Darin zeigt er "Lackenhof, so wie es früher war, also abseits der Moderne".

"Durch die unterschiedlich gestalteten Bereiche der Ausstellung, zeige ich die Gegend in allen vier Jahreszeiten. Außerdem ist es mir wichtig, möglichst viele Facetten des Lebens rund um den Ötscher aufzuzeigen", berichtet der Gaminger und ergänzt: "Gezeigt werden die Menschen unter anderem bei der Land- und Forstwirtschaft, bei einer Hochzeit, am Kirtag oder am Spielplatz."

Ein besonderes Stück seiner Ausstellung ist der "Ötscherland-Express". Dieser ist nach der Einstellung der Produktion durch den Hersteller mittlerweile gar nicht mehr am Markt erhältlich. "Das macht natürlich auch die Suche nach Ersatzteilen entsprechend schwierig", schmunzelt Gustl Etzler.

An der Weiterentwicklung seiner Ausstellung arbeitet er stetig: "Seit kurzem habe ich auch vier ferngesteuerte Autos im Original-Maßstab, die von den Besuchern auf der Anlage gesteuert werden können. Auch der Erzberg, der teilweise aus echtem Erz besteht, ist ein neues Highlight, das in Zukunft um die Erzbergrallye und das Leben rund am und um den Erzberg erweitert werden soll. Dieses Projekt wird auch nie fertig werden, denn es kommen immer wieder neue Ideen dazu."

Gerade diese "Vielfalt an verschiedenen Highlights" ist es auch, die bei der jungen Besucherin Lenka Kalavsky sehr gut ankommt. Ihre Mutter Susanna Kalavsky hebt dagegen besonders "die vielen Kleinigkeiten und präzisen Details hervor.

Leo und Luis Etzler gefällt "vor allem der Lift auf den großen Ötscher".

"Wir sind auf Urlaub in Lackenhof und erfuhren eigentlich durch Zufall von dieser Ausstellung, da mein Sohn ein großer Fan von Zügen ist, ist diese Modellbauwelt für ihn wie das Paradies", erzählt Eva Bresztyenszky.

Die Züge haben es auch Viktoria und Christian Kalavsky besonders angetan, "aber auch die ferngesteuerten Modellautos sind der Hammer" für die beiden.

Die Ausstellung kann nach telefonischer Terminvereinbarung mit August Etzler (Tel. 0664 867 96 94) jederzeit besucht werden. Außerdem wird es auch in den Semesterferien wieder eine öffentliche Ausstellung geben.