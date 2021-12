Die Sozialdemokraten rufen die Bevölkerung im Bezirk Scheibbs im Zuge ihrer Weihnachtsaktion zum Spenden auf.



BEZIRK. Nicht nur die Temperaturen sinken im Dezember. In den Fängen der Pandemie sinkt jetzt in der Vorweihnachtszeit auch die Menge an zwischenmenschlicher Wärme. Die soziale Kälte nimmt spürbar zu und trifft manche Mitmenschen und deren Familien besonders hart.

"Aktion Weihnachten": Drei Projekte



Die SPÖ des Bezirks Scheibbs möchte deswegen auf die "Aktion Weihnachten" aufmerksam machen und ruft die Weihnachtszeit wieder als die Zeit des Gebens, Beschenkens und füreinander Dasein ins Bewusstsein.

"Drei Projekte, drei wunderbare Ideen, die die Welt ein bisschen besser machen haben wir zur Auswahl. Wir möchten damit die Aufmerksamkeit besonders auf unsere Kinder und Jugendlichen lenken. Oft sind es die Jüngsten, die zurückgelassen und vergessen am Rand unserer Gesellschaft stehen", so Bezirksvorsitzender Andreas Danner.

Kinder und Jugendliche im Fokus



Spenden kann man für das Projekt "Wunschfahrt" des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich. Hier wird erkrankten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine spezielle Wunschfahrt in ihrer letzten Lebensphase geschenkt. Diese Fahrt ist für den Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos.

Spenden kann man auch für das Projekt "Clever Forever!" der Volkshilfe Niederösterreich. Hier wird armutsgefährdeten Kindern, und das sind immerhin 324.000 Kinder und Jugendliche in Österreich, mit Nachhilfe geholfen die Armutsspirale zu durchbrechen.

Als dritte Möglichkeit zur Spende bietet sich das Projekt "Kidsnest" der Kinderfreunde Niederösterreich an. Das Projekt bietet Kindern und Jugendlichen Schutz und gibt ihnen eine Stimme, wenn sie missbraucht oder misshandelt wurden. „Sie helfen, physische, psychische und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu beenden und zu verhindern“, betont Danner.

Weihnachtsbaum mit QR-Code



"Wir haben auch einen Weihnachtsbaum mit symbolischen Anhängern vor der Bezirksorganisation in Scheibbs für diese Aktion aufgestellt. Dort kann man auch gleich über einen QR-Code den Link zur Spende aufrufen. Machen sie mit, sagen wir der sozialen Kälte den Kampf an und schenken wir Hoffnung und Wärme. Damit bieten sie diesen Kindern zu Weihnachten eine echte Chance", appelliert Bezirksgeschäftsführer Bernhard Wurm.

Weitere Infos auf noe.spoe.at/weihnachtsaktion