Mitten in der Nacht gab es in Wieselburg einen Brandalarm.



WIESELBURG. Mitten in der Nacht wurden die Kameraden der Feuerwehr Wieselburg zu einem Brandverdacht zum örtlichen Bahnhof alarmiert.

In Wieselburg ging ein Müllsammelplatz in Flammen auf. Ein Übergreifen aufs angrenzende Bahnhofsgebäude konnte verhindert werden.

Foto: Thomas Wagner

hochgeladen von Roland Mayr

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte entpuppte sich der Brandverdacht jedoch zu einem ausgedehnten Vollbrand – ein überdachter Müllsammelplatz stand lichterloh in Flammen. Unter Atemschutz wurde sofort ein umgehender Löschangriff mit einem Strahlrohr eingeleitet.

Der Bahnhof blieb unversehrt



"Ein Übergreifen auf das direkt angrenzende Bahnhofsgebäude konnte, durch das rasche eingreifen der Florians, verhindert werden. Aufgrund des starken Funkenfluges wurde das gesamte Gebäude anschließend mit dem Hubsteiger kontrolliert", erklärt Feuerwehrsprecher Philipp Pflügl.

