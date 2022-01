Sechs Ärzte werden ab 1. April im Purgstaller Zentrum ordinieren.



PURGSTALL. Das Land Niederösterreich und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) setzen neuerlich Zeichen in der Gesundheitsversorgung in NÖ und haben in der Sitzung der Landes-Zielsteuerungskommission wichtige Gesundheitsprojekte auf den Weg gebracht.

Ergänzung zu hausärztlicher Versorgung



"Gesundheitszentren und Gesundheitsnetzwerke sind eine wertvolle Ergänzung zur bestehenden hausärztlichen Versorgung. Gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse und der Ärztekammer für NÖ arbeiten wir intensiv daran, die Primärversorgungseinheiten auszubauen", betont Landesrat Martin Eichtinger, der als Vorsitzender des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) fungiert.

Wohnortnahe Gesundheitsversorgung



"Unser Ziel ist eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung in allen Regionen Niederösterreichs. Wie einzelne Hausärztinnen und Hausärzte sind auch die Gesundheitszentren und Gesundheitsnetzwerke erste Anlaufstelle für die Bevölkerung, wenn es um die Gesundheit geht", führt Martin Eichtinger weiter aus.

Eröffnung in Purgstall im April



Am 1. April ist es dann in Purgstall an der Erlauf soweit – dort wird ein neues Gesundheitszentrum eröffnet im Ortskern eröffnet.

Sechs Ärztinnen und Ärzte kümmern sich mit ihren Pflegekräften, der Ordinationsassistenz und Fachleuten aus den Bereichen Physiotherapie, Psychotherapie, Logopädie, Ergotherapie, klinische Psychologie, Wundmanagement und Diätologie sowie dem PVE-Management um die Patienten im Mostviertel.

Darüber hinaus wird Case- und Care- Management sowie Sozialarbeit angeboten. Auch eine Hebamme wird vor Ort sein. Ein Ausbau mit weiteren Allgemeinmedizinern sowie einem Arzt aus dem Fachbereich Kinder- und Jugendheilkunde ist geplant.

Von Montag bis Freitag wird zwischen 7 und 19 Uhr geöffnet sein. Außerdem wird es keine urlaubsbedingen Schließtage geben.

Ausbau der Primärversorgung



"Der Ausbau und die Sicherung der Primärversorgung ist für das heimische Gesundheitssystem enorm wichtig. Es freut mich daher außerordentlich, dass die Österreichische Gesundheitskasse mit dem Land hier an einem Strang zieht. Primärversorgungseinheiten sind eine ideale Ordinationsform, die es Medizinerinnen und Medizinern erlaubt, partnerschaftlich in einem Team zusammenzuarbeiten und mit weiteren Gesundheitsdienstleistern einen wichtigen Beitrag für die medizinische Versorgung einer Region zu leisten", sagt Christian Farthofer, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses in NÖ.

Partnerschaftlich im Team



"Ärztinnen und Ärzten bietet das Teamwork berufliche Entlastung. Ihren Patientinnen und Patienten steht damit eine umfassende Versorgung mit geringen Wartezeiten, kurzen Wegen und langen Öffnungszeiten zur Verfügung", so Farthofer weiter.

Sechs Primärversorgungszentren in NÖ



Nach dem Start des neuen Gesundheitszentrums in Purgstall wird es in NÖ insgesamt sechs Primärversorgungseinheiten (PVEs) geben.

Neben Gloggnitz und Purgstall existieren in Böheimkirchen, St. Pölten/Harland und Schwechat drei weitere Zentren. Im Melker Alpenvorland hat sich ein PVE als Netzwerk etabliert.

Zentren wie Netzwerke bieten ein breites Leistungsspektrum und übernehmen nicht nur die medizinische Grundversorgung und die kontinuierliche Versorgung chronisch kranker Menschen, sondern sie leisten wichtige Arbeit im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention. Sie sind dazu prädestiniert, für die Patientinnen und Patienten eine Lotsenfunktion durch das Gesundheitswesen und die Terminkoordination zu übernehmen – und sich mit anderen Gesundheitspartnerinnen und -partnern zum Vorteil der kranken Menschen zu vernetzen.

ÖGK und Land arbeiten gemeinsam daran, das innovative Ordinationsmodell zu forcieren und unterstützen Interessenten bei der Gründung neuer Gesundheitszentren.

Weitere Infos auf noegus.at und auf gesundheitskasse.at