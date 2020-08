SCHEIBBS. Vor Kurzem hat der Betreiber des Scheibbser Keramikmuseums, Hans Hagen Hottenroth, sein neues Buch "Mein Scheibbs-Album" präsentiert.

Warum er dieses Werk mit künstlerischen Ansichten von Scheibbs veröffentlicht hat, resultiert daraus, dass er keinen Platz mehr an seinen Wänden zum Aufhängen finden konnte.

"Viele Bilder hängen gerahmt an der Wand, zahlreiche andere allerdings liegen in Mappen, Laden oder sind in Truhen verstaut. Da ich aber einmal alles übersichtlich und zusammen sehen wollte, entstand die Idee, all diese Grafiken, Aquarelle und Ölbilder in einem Album zu präsentieren. In Buchform hat das den Vorteil, dass auch andere Menschen die Bilder genießen können", berichtet Kunstsammler Hans Hagen Hottenroth.

Historische Stadtentwicklung



Zahlreiche Bilder in Hans Hagen Hottenroths neuem Buch haben einen großen historischen Wert und zeichnen in diesem Zusammenhang die Entwicklung unserer Bezirkshauptstadt nach.

"Die Bilder sind nicht chronologisch, sondern geografisch geordnet. Man bewegt sich im Buch gewissermaßen vom Norden der Stadtgemeinde – also von Saffen, Heuberg und Brandstatt über die Altstadt nach Süden bis nach Peutenburg und Neubruck. Auf diese Weise möchte ich die Leser dazu einladen, sich selbst auf den Weg zu begeben, um zu Fuß die historischen Bauwerke in Scheibbs zu erkunden", sagt Hottenroth.

"Mein Scheibbs-Album": Der Kunstsammler Hans Hagen Hottenroth präsentiert sein neues Buch im Keramikmuseum.

Der Kunstsammler Hans Hagen Hottenroth präsentiert sein neues Buch im Keramikmuseum. Foto: Roland Mayr

Ideen für ein weiteres Werk



Doch Hans Hagen Hottenroth schmiedet bereits Pläne für ein weiteres Buch über den Bezirk.

"Entlang der Bundesstraße B25, die sich bis zur steirischen Grenze quer durch unseren Bezirk zieht, gäbe es viele historische Meilensteine zu entdecken, die heute keiner mehr kennt. Obwohl die Umsetzung schwierig werden dürfte, würde ich dazu gerne ein neues Buch herausbringen", so der Kunstsammler.

Weitere Infos erhält man auf keramikmuseumscheibbs.at und auf Facebook.