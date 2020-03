Rund 44.000 Niederösterreicher haben 2019 an der Aktion "Stop Littering" teilgenommen – helfen Sie mit!



BEZIRK SCHEIBBS. Normalerweise zeigt sich um diese Jahreszeit im Frühling der ganze Müll, der sich monatelang unter einer Schneedecke in der Region versteckt hatte. Da der Winter aber nicht so wollte, blieb der Abfall sichtbar. Egal ob unter den Teppich gekehrt oder nicht, die Stopp-Littering-Säuberungen gibt es wie gewohnt. Niederösterreichweit machen sich wieder Tausende Freiwillige auf die Straßen, um dem Müll den Kampf anzusagen.

Wie bereits in den letzten Jahren findet auch heuer das Ramadama in Steinakirchen statt. Am 4. April werden sich wieder zahlreiche freiwillige Helfer, sowie Mitglieder der Feuerwehr beim Feuerwehrhaus einfinden und entlang der Straßen und der Erlauf den achtlos weggeworfenen Müll einsammeln. Im letzten Jahr beteiligten sich 30 Steinakirchner, um insgesamt rund 350 Kilogramm Müll zu beseitigen. „Ich finde diese Aktion sehr wichtig, um das Bewusstsein für die Umwelt zu stärken und darauf aufmerksam zu machen wieviel Müll gedankenlos am Straßenrand, in den Wäldern und entlang der Ufer von Mitmenschen entsorgt wird. Es freut mich auch, dass jedes Jahr viele Kinder mit dabei sind. Hier werden von klein auf der Umweltgedanke und das Bewusstsein für richtiges Müllentsorgen vermittelt“, erklärt die Umweltgemeinderätin Kathrin Sieberer.

Die engagierten Steinakirchner und Wolfpassinger reinigten im Vorjahr gründlich die Natur von achtlos weggeworfenem Abfall.

reinigten im Vorjahr gründlich die Natur von achtlos weggeworfenem Abfall. Foto: Kathrin Sieberer

Tendenz: Mehr Helfer



Im Vorjahr hatten wir im Bezirk Scheibbs 22 erfolgreiche Aktionen. Dabei waren insgesamt 580 freiwillige Helfer beteiligt. 2019 konnten über 3.000 Kilogramm Müll gesammelt werden. Die erfreuliche und aktuelle Tendenz ist, dass weniger Müll gesammelt werden muss. Zuversichtlich stimmt außerdem auch, dass mehr Leute mit anpackten als noch im Vorjahr", sagt Johann Wurzenberger, der Geschäftsführer des GVU Scheibbs.

Müllsammeltermine



Alle Termine im Überblick:

21. März: Erlaufsäuberung in Purgstall an der Erlauf

4. April: Stopp Littering in Wieselburg-Land

4. April: Ramadama in Wolfpassing

4. April: Ramadama in Steinakirchen am Forst

4. April: Frühjahrsputz in Wang

18. April: Frühlingsputz in St. Anton an der Jeßnitz

18. April: Erlaufufersäuberung in der Stadtgemeinde Scheibbs

