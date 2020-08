25-jähriger Scheibbser stürzte von Strommasten 25 Meter in die Tiefe.



PURGSTALL. Im Zuge einer Geburtstagsfeier hatten einige junge Männer in Purgstall für ihren Freund ein Plakat aufgestellt, das sie mit einem hölzernen Storch verschönern wollten. Dieses wurde in unmittelbarer Nähe eines Strommasts aufgestellt.

Funkenschlag am Strommasten



Ein 25-jähriger Scheibbser kam auf die Idee, den Storch auf dem Strommasten anzubringen, weshalb er auf diesen kletterte. Dabei kam es zu einem Funkenschlag zwischen dem Strommasten und dem Scheibbser, sodass dieser fünf Meter in die Tiefe stürzte und sich schwer verletzte.

25-Jähriger landete im Krankenhaus



Der Mann war zwar ansprechbar, musste aber am schnellsten Weg ins Krankenhaus nach Steyr gebracht werden.

