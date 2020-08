Es war sommerlich heiß heut Vormittag. Drum hab i versucht, schattige Fotoplatzerln zu finden. Recht erfolgreich war i net dabei. Macht nix, i hab gsehn, was weitergegangen is und zusätzlich hab i a paar Standpunkte für neue Motivstuationen entdeckt. So gesehn hat sich der heutige Vormittag für mich gelohnt.